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رياضة

اتحاد الكرة: ظهور أعراض على 3 موظفين.. وننتظر نتيجة المسحة لهم ظهر اليوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:33 ص
سحر عبد الحق عضو
سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية
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حسام الحارتي
أكدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، ان اللجنة تدرس كل بنود اللائحة قبل عرضها علي الجمعية العمومية وذلك لضمان أن تكون اللائحة دون أي مشاكل.

وأضافت سحر عبد الحق خلال لقائها بفضائية "أون تايم سبورتس"،  أن اللجنة الخماسية لم تتلق أي مخاطبات بشأن استمرار عمل اللجنة لمدة عام آخر حتى الان .

وتابعت:ناقشنا مع سارة سالمون كل بنود لائحة النظام الأساسي باستضافة مبعوثة الاتحاد الدولي والمجلس يرغب في أن يكون بند الـ 8سنوات تصاعدي.

وأكدت سحر عبد الحق ان القانون المصري يعطي المجلس المنتخب التواجد حتي ما بعد الدورة الأولمبية فقط .

من جهة أخرى، أشارت سحر عبد الحق إلي ظهور أعراض علي 3 موظفين وتم عمل مسحة لهم وننتظر النتيجة ظهر اليوم وسنعلن في حالة التأكد من إيجابية العينات.
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