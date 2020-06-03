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رياضة

ليتناسب مع مشواره وتاريخه بالنادي.. الزمالك يدرس تعديل عقد شيكابالا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:27 ص
صدى البلد
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن أن مسئولي النادي الأبيض، اتخذوا قرارا، يخص قائد الفريق، محمود عبدالرازق “شيكابالا”.

وأكد المصدر أن القرار تمثل في تعديل القيمة المالية في عقد شيكابالا بداية من الموسم المقبل، ليتناسب راتبه مع مشواره وتاريخه الذي قدمه مع الزمالك.

واصاف المصدر أن مسئولي الزمالك تركوا حرية القرار لقائد الفريق الأبيض بخصوص استمراره في الملعب بعد نهاية الموسم المقبل أو إنهاء مشواره والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية.

يذكر أن شيكابالا عاد إلى صفوف الزمالك قبل مطلع الموسم الجاري، بعد تجربة احتراف في الدوري اليوناني تحديدًا في نادي أبولون سميرني اليوناني.

ونجح شيكابالا في التتويج مع الزمالك بـ 3 بطولات منذ عودته، وهي "كأس مصر، السوبر الإفريقي، السوبر المحلي".

وينتهي عقد شيكابالا  مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل.
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