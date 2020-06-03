وسائل تكنولوجية متطورة.. هل تنجح خدمات التجارى الدولى من المنزل فى تقليل الزحام بفروعه؟

يعتبر البنك التجارى الدولى برئاسة هشام عز العرب من أهم البنوك التى لعبت دورا كبيرا فى التحول الرقمى خلال السنوات الماضية وما ينتج عن ذلك من تسهيل التعاملات للعملاء، ولعل ذلك ظهر واضحا فى أزمة كورونا الأخيرة، حيث قام البنك بتقديم المزيد من الخدمات للعملاء من المنزل عبر آلياته التكنولوجية المتطورة.





كما قام العاملون بالبنك مؤخرا بنشر فيديوهات مبشرة بالأمل عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعى، ترصد اللحظات المميزة للعمل من المنزل أو من داخل مقار العمل والفروع التابعة للبنك، وتظهر مدى تفاؤل الموظفين، وتؤكد مدى تطور العمل بالتكنولوجيا وإدارة الأزمات والحفاظ على نفس معدلات الأداء قبل أزمة كورونا.





خاصية التسجيل الذاتى

وأعلن البنك عن إطلاق خاصية التسجيل الذاتي برسالة نصية قصيرة على المحفظة الذكية لعملاء البنك وغير عملاء البنك، كأول بنك في مصر يقوم بإطلاق هذه الميزة.

ويأتي إطلاق هذه الخاصية الجديدة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي تستهدف استبدال المعاملات النقدية الورقية بالمعاملات الإلكترونية خلال الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقام البنك بتسهيل هذه العملية حتى يتمكن جميع العملاء، سواء كان لديهم حسابات مصرفية أو لا، من الاستفادة بخدمات المحفظة الذكية، وهي تطبيق على الهاتف المحمول يتيح للعملاء سداد الفواتير وتحويل الأموال لأي محفظة أخرى في مصر وإيداع وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.

وفي هذا السياق، صرح محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي، بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز جهود البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك عبر إتاحة الفرصة لجميع فئات وشرائح المجتمع المصري لتنفيذ معاملاتهم المالية اليومية من الهاتف المحمول دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد قام البنك خلال الفترة الماضية باتخاذ جميع الإجراءات لتوفير تجربة بنكية سهلة وآمنة لجميع شرائح المجتمع، وذلك عبر توفير أفضل الحلول الرقمية، إلى جانب إلغاء الرسوم والمصروفات على معظم معاملات المحفظة الذكية لمدة 6 شهور وزيادة الحد الأقصى للمعاملات اليومية إلى 30 ألف جنيه.





وأكد محمد فرج أن البنك التجاري الدولي لا يدخر جهدًا في سبيل تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الشمول المالي عبر تقديم باقة من أفضل الحلول الرقمية الابتكارية في السوق المصري.

وأضاف أن البنك مستمر في تطوير المنتجات والخدمات التي تلائم احتياجات مختلف شرائح العملاء، وذلك عبر التواصل المستمر مع مختلف المجتمعات للتعرف على الاحتياجات الخاصة لكل عميل، مشيرًا إلى أن تنمية شرائح العملاء لا تقتصر على القدرات التي تتمتع بها النظم الداخلية للبنك، ولكن أيضًا على القيمة التي يقدمها البنك للعملاء من خلال التعرف على احتياجاتهم مباشرة.





الفروع

قام البنك التجاري الدولي بتقليل عدد الموظفين لكل فرع، وقال البنك من خلال بيانات مدققة صادرة عنه: "قمنا بتعزيز آلية التباعد الاجتماعي، وذلك عبر السماح لأقل عدد ممكن من العملاء بالتواجد داخل أماكن الانتظار بالبنك في وقت واحد، كما قمنا بتوزيع القفازات الطبية على جميع الموظفين المتعاملين بشكل مباشر مع الأوراق النقدية أو يعملون في الخزنة المركزية، كما قمنا بتوزيع المعقمات الطبية لليد في جميع الفروع، بالإضافة إلى استحداث مجموعة من بروتوكولات النظافة الشخصية بجميع الفروع والمقرات".





وقام البنك بإيقاف جميع طلبات توصيل الطعام إلى الفروع والمقرات.





ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع

وقال البنك: "يمكن للعملاء السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك التجاري الدولي أو أي بنك آخر في أنحاء الجمهورية بدون أي مصاريف سحب، وأنه بناءً على توجيهات التعليمات الرقابية، تم تعديل حدود السحب والإيداع للبطاقات الائتمانية والخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا".





وتمت زيادة الحد الأقصى للمعاملة بالبطاقات الائتمانية والخصم المباشر اللاتلامسية Contactless إلى 600 جنيه دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري، كما تم الإعفاء من الرسوم الخاصة بالمعاملات التي تتم من خلال نقاط البيع ومسح رمز (QR) عن طريق البطاقات المحلية والمحافظ الإلكترونية.





كما أنه لن يتم إعفاء الرسوم الخاصة بالمعاملات التي تتم بالبطاقات الدولية التي تم إصدارها خارج مصر، وسيتم خصمها من حساب التاجر أسبوعيًا، وذلك حتى 15 سبتمبر 2020، كما تم وضع ملصقات على الأرضيات للتوعية بأهمية التباعد الاجتماعي أمام ماكينات الصراف الآلي سواء داخل الفروع أو في مراكز ماكينات الصراف الآلي.





ويقوم البنك بتركيب معقم لليدين بجانب ماكينات الصراف الآلي سواء داخل الفروع أو في مراكز ماكينات الصراف الآلي.





البطاقات الائتمانية

ولن يقوم البنك بالمطالبة بالمبلغ المستحق لسداد مديونية البطاقات الائتمانية اعتبارًا من شهر مارس ولمدة ستة أشهر، إلا في حالة رغبة العميل في السداد.





وبالنسبة للمبالغ غير المسددة، سيتم استمرار احتساب سعر العائد المطبق بشكل طبيعي، على أن يتم تأجيل استخقاقها لمدة ستة أشهر.

القنوات الإلكترونية

وقال البنك طبقا لمعلومات نشرها على موقعه الإلكترونى: "يركز قطاع التسويق بالبنك مجهوداته خلال الفترة الحالية على توجيه العملاء نحو استخدام القنوات الرقمية وماكينات الصراف الآلي".





وقام البنك بنشر مجموعة من مقاطع الفيديو التعليمية لتوضيح طريقة الدخول واستخدام القنوات الرقمية، ويقوم البنك حاليًا بتشجيع العملاء على استخدام باقة خدمات الدفع الإلكترونية الشاملة التي يقدمها، بهدف تقليل الزيارات إلى الفروع مع الأوراق النقدية، بما يتناسب مع طبيعة ونمط حياتهم، إلى جانب تقليل التعامل مع الفروع.





ويمكن لعملاء البنك تقليل التعامل مع الأماكن المزدحمة أو زيارة أحد فروع البنك واقتصار تعاملاتهم البنكية على القنوات الإلكترونية وهم في منازلهم، وذلك من خلال خدمة الإنترنت البنكية، وتطبيق التليفون المحمول، وتطبيق المحفظة الذكية، والخدمة التليفونية البنكية، أو من خلال المساعد الافتراضي "ذكي" للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم.





وقام البنك بإلغاء رسوم المعاملات على تطبيق المحفظة الذكية، ومنها تحويل الأموال وخدمة البطاقة الافتراضية، وسحب الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي.





العمل عن بعد

قام البنك بتفعيل آلية العمل عن بعد، على أن يقوم مجموعة من موظفي البنك بالعمل من المنزل مع إعطاء الأولوية للأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والسيدات الحوامل وأمهات الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية.





وقام البنك بإلغاء جميع الاجتماعات سواء الداخلية أو الخارجية، مع وقف جميع مأموريات العمل الداخلية والخارجية العمل، كما قام بإلغاء جميع البرامج التدريبية سواء داخل أو خارج البنك.





وقام البنك بالتنبيه على الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس، أو ممن لهم اتصال مباشر مع أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة ممن ظهرت عليهم أعراض الفيروس، الحصول على أجازة مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا وعزل أنفسهم بالمنزل طوال هذه الفترة.





وقام البنك بإنشاء خط ساخن يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للموظفين للإبلاغ عند ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على أي أحد منهم، على أن يقوم البنك باستخدام هذا الخط الساخن لتوجيه الحالات المصابة بالإجراءات اللازم اتباعها، وأكد أن جميع موظفي البنك التجاري الدولي وعائلاتهم يتمتعون بخدمات التأمين الصحي الشاملة المقدمة من أفضل مزودي الخدمة في مصر.





يذكر أن البنك التجاري الدولي- مصر أكد فى أكثر من موضع التزامه الكامل بدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ومساندة العمالة اليومية التي تضررت جراء الظروف الراهنة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تلقى خطابًا من هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي، أعلن خلاله مساهمة البنك بمبلغ يصل إلى 7 ملايين دولار، وجهت لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد، ودعم الاحتياجات الفورية للأسر التى تأثرت مصادر دخلها خلال الأزمة، والمساهمة فى الصندوق الوطنى للطوارئ والأزمات، وأضاف أن البنك تبرع أيضًا بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، لدعم صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي، ضد فيروس "كوفيد 19".