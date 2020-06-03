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مرأة

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الشكشوكة بالبيض

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الشكشوكة احدي الاطعمة التي يعشقها الكثير ولكن يختلف البعض علي طريقة عملها .

 ونعرض لكم اليوم الطريقة الاصلية لعمل الشكشوكة في خمس دقائق 

المقادير
بيض
 زيت زيتون
 فلفل احمر
 كمون 
كزبرة 
طماطم
 بابريكا 

طريقة التحضير
* قومى بوضع زيت الزيتون فى المقلاه واضيفى إليه الفلفل الأحمر والكمون والكزبرة وقلبيهم لمدة 10 دقائق

* أضيفى الطماطم مع التقليب على نار هادئة لمدة 10 دقائق

* أضيفى البيض إلى الطماطم ليمتزج بباقى المكونات واتركيه حتى ينضج قليلًا

* قومى بإضافة البابريكا للشكشوكة وقدميها ساخنة


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