في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الشكشوكة بالبيض

تعد الشكشوكة احدي الاطعمة التي يعشقها الكثير ولكن يختلف البعض علي طريقة عملها .
ونعرض لكم اليوم الطريقة الاصلية لعمل الشكشوكة في خمس دقائق
المقادير
بيض
زيت زيتون
فلفل احمر
كمون
كزبرة
طماطم
بابريكا
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طريقة التحضير
* قومى بوضع زيت الزيتون فى المقلاه واضيفى إليه الفلفل الأحمر والكمون والكزبرة وقلبيهم لمدة 10 دقائق
* أضيفى الطماطم مع التقليب على نار هادئة لمدة 10 دقائق
* أضيفى البيض إلى الطماطم ليمتزج بباقى المكونات واتركيه حتى ينضج قليلًا
* قومى بإضافة البابريكا للشكشوكة وقدميها ساخنة