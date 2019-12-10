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طريقة عمل شكشوكة بالسجق

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
طريقة عمل شكشوكة
طريقة عمل شكشوكة بالسجق
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هاجر هانئ
شكشوكة بالسجق من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير شكشوكة بالسجق:

بيض مسلوق
سجق شرقي
طماطم مكعبات
بصل مكعبات
زبدة
كزبرة خضراء
زعفران
ملح وفلفل
بهارات
كمون
عيش شامي للتقديم

طريقة تحضير شكشوكة بالسجق:

* تشوح نصف كمية البيض المسلوق في الزبدة وبودرة الزعفران والملح والفلفل
* والكمية الأخرى تشوح في الزبدة والزيت والفلفل الأسود
* في طاسة أخرى يشوح السجق في الزبدة والزيت ثم ينشل من الطاسة
* وفي نفس الطاسة يشوح البصل والثوم في الزبدة والزيت ثم تضاف الطماطم ومكعبات الطماطم ثم يضاف السجق مرة أخرى
* وتترك المكونات حتى تمتزج ثم تتبل بالملح والفلفل ثم تقدم مع العيش
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