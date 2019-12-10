طريقة عمل شكشوكة بالسجق

شكشوكة بالسجق من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.



مقادير شكشوكة بالسجق:



بيض مسلوق

سجق شرقي

طماطم مكعبات

بصل مكعبات

زبدة

كزبرة خضراء

زعفران

ملح وفلفل

بهارات

كمون

عيش شامي للتقديم



طريقة تحضير شكشوكة بالسجق:



* تشوح نصف كمية البيض المسلوق في الزبدة وبودرة الزعفران والملح والفلفل

* والكمية الأخرى تشوح في الزبدة والزيت والفلفل الأسود

* في طاسة أخرى يشوح السجق في الزبدة والزيت ثم ينشل من الطاسة

* وفي نفس الطاسة يشوح البصل والثوم في الزبدة والزيت ثم تضاف الطماطم ومكعبات الطماطم ثم يضاف السجق مرة أخرى

* وتترك المكونات حتى تمتزج ثم تتبل بالملح والفلفل ثم تقدم مع العيش