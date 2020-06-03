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تعليم

نتيجة إعدادية الشرقية..تعرف على موعد اعتمادها من المحافظ وإعلانها رسميا..تفاصيل

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:27 م
اعتماد نتيجة الشهادات
اعتماد نتيجة الشهادات الاعدادية
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محمد الطحاوي

أكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق لأبحاث طلاب الشهادة  الإعدادية، مشيرا إلى أن من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية غدا.

 

وأضاف "عبد الحميد" في حديثه لموقع "صدي البلد" أنه من المقرر اعتماد النتيجة من الدكتور ممدوح غراب غدا وإعلانها علي الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية .

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وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلى أنه تم التكليف بمراعاة الدقة والحيادية خلال رفع لجنة التصحيح تقريرها وإعطاء كل طالب حقه.

 

ونفي "عبد الحميد" اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والمنشورة علي بعض المواقع الإلكترونية وعند اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سوف تنشر على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

 

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