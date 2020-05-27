تعليم الشرقية: نتيجة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل

أكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه مازالت أعمال التصحيح والتدقيق مستمرة لطلاب الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات.

وأضاف "عبد الحميد" في حديثه لموقع "صدي البلد" أنه من المقرر مباشرة أعمال التصحيح والرصد فور انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك مع احتمالية أعتمادها قبل نهاية الأسبوع المقبل.

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وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلى أنه تم التكليف بمراعاة الدقة والحيادية خلال رفع لجنة التصحيح تقريرها وإعطاء كل طالب حقه.

ونفي "عبد الحميد" اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والمنشورة علي بعض المواقع الإلكترونية وعند اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سوف تنشر على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية