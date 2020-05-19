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تعليم

مدير تعليم الشرقية يعقد لقاء جماهيريا أونلاين لمناقشة قضايا المعلمين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:28 ص
اثناء اللقاء
اثناء اللقاء
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قســـم التعليم
عقد  رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية لقاء جماهيريا عن بعد باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية  مع ائتلاف معلمي مصر، لمناقشة أهم المشكلات وقضايا المعلمين ومتطلبات قطاع التعليم بالشرقية خلال الفترة القادمة.

وأكد "رمضان"، اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والعمل على تطويره والنهوض بالعملية التعليمية بمختلف أركانها وخلق بيئة تعليمية جيدة قادرة على خلق جيل جديد لقيادة مستقبل الوطن، وذلك تحقيقًا للتنمية المستدامة وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

واستعرض " رمضان "  تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية  التعليم لشئون المعلمين بشأن خطة استلام المشروعات البحثية  بمحافظة الشرقية وحث الطلاب علي رفع الأبحاث علي المنصة الرفع الإلكتروني Edmodo وتقديم كافة الدعم الفني لهم  من خلال الفيديوهات الاسترشادية التي تم رفعها علي موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية علي الفيس بوك، وجروب النظام التعليمي الجديد اولى ثانوي بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية وجروب إبداع المدارس الثانوية بالشرقية  و جروب إبداع المدارس الابتدائية  وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس المخلصين الذين يقدمون خدماتهم  لأبنائنا الطلاب.

وأكد رمضان علي  الالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن استلام المشروعات البحثية من الطلاب بكل دقة وعدم مطالبة الطلاب الذين قاموا بتسليم مشروعاتهم البحثية من خلال المنصة الإلكترونية Edmodo  بنسخة ورقية من المشروع البحثي أو سي دي   والاكتفاء بما قدمه الطالب من خلال المنصة الإلكترونية.  

واستعرض " رمضان " لأعضاء الائتلاف  خطة عملية تسليم المشروعات البحثية  وتنظيم طريقة الاستلام وتوفير مقاعد لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور مع تطهير وتعقيم أماكن استلام البحوث يوميا وعدم ربط تسليم المشروعات بأي مصروفات، مع إتباع تعليمات وزارة الصحة بالتباعد وعدم التلاحم وارتداء الكمامات و التدخل الفوري حال وجود مشكلات.

ونوه '' رمضان'' إلى التزام المديرية والإدارات التعليمية  بالتعليمات الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 بشأن تنظيم تواجد المعلمين بالتناوب وعدم المساس بحالات الإجازة الاستثنائية.

وأكد رمضان أنه تم تنفيذ توجيهات وتعليمات الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن كافة الإجراءات الاحترازية الراهنة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة الحالية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد  حيث تم تطهير وتعقيم المباني المدرسية ودواوين الإدارات التعليمية والمديرية  وتم تجهيز كافة اللجان الامتحانية للشهادة الثانوية العامة وايضا الدبلومات الفنية  وتطهيرها وتعقيمها باستمرار استعدادا للامتحانات في موعدها المقرر.

وفي ذات السياق استعرض " رمضان " قواعد القبول بالمدارس الرسمية لغات وخطة المديرية للقضاء علي الكثافات ودخول مدارس جديدة العام الدراسي الجديد 2020 م 2021 م. 

وأوضح رمضان  أن العمل الخدمي يستوجب العمل بروح الفريق بعيدا عن الروتين، في إطار اللوائح والقوانين المنظمة تحقيقا للعدالة والشفافية، وأنه لا مجاملة ولا محسوبية فالجميع سواء أمام القانون، وأكد رمضان أن المديرية تقدم كافة التسهيلات لأبنائنا المعلمين المنتدبين في محافظات أخري بتسهيل إجراءات تجديد الندب الكلي لهم ولا ترفض أي طلب ندب كلي خارج المحافظة للمعلمات حفاظا علي استقرار الأسرة.

وفي نهاية اللقاء وجه الأستاذ رمضان عبدالحميد حسن وكيل أول الوزارة الشكر لأعضاء الائتلاف مع وعد بعقد لقاء شهري مع السادة المعلمين.
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