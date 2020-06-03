AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأييد حبس أحمد الفيشاوي سنة في الامتناع عن سداد نفقة ابنته

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:21 م
احمد الفيشاوى وابنته
احمد الفيشاوى وابنته
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر حق الفنان أحمد الفيشاوي،  بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.

وقالت محامية أحمد الفيشاوى، إنها وموكلها لم يحضرا الجلسة الأولى، وبالتالي لم يقدما المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانوني لموكلها.

وذكرت المحامية أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوى، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 أبريل.. الحكم في معارضة الفيشاوي على حكم حبسه لامتناعه عن نفقة ابنته

تأجيل معارضة أحمد الفيشاوي على حبسه سنة لـ 20 مايو

مد أجل الحكم في معارضة الفيشاوي على حكم حبسه لـ 10 يونيو

ترشيحاتنا

لمناقشة عودة الحياة إلى طبيعتها.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة عبر فيديو كونفرانس

هجوم في السوشيال ميديا على محمد هنيدي بسبب الكويتيين.. والأخير يرد: فبركة

الصحة توضح كيفية مكافحة انتقال فيروس كورونا من المنزل.. صور

وزيرة الصحة توجه بزيادة إنتاج أدوية المناعة وضخها بالصيدليات للمواطنين

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يدعم صندوق تحيا مصر بأموال الأهلي.. مرتضى منصور يزف 5 أخبار سارة لجماهير الزمالك.. ميدو: حسام عاشور أفضل بديل لطارق حامد

قطع في الرباط الداخلي وكسر في الشظية.. آخر تطورات إصابة رامز أمير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أسود و مكياج صاخب.. إيمى طلعت زكريا تتألق فى أحدث ظهور لها

خلطة كنتاكي.. طريقة عمل الدجاج المقرمشة في البيت

تبدأ من 59 ألف ريال.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في السعودية