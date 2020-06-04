فن إدارة الوقت.. ورش أونلاين عبر تطبيق zoom بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.. إسلام السعيد: مجلة آفاق حصلت على الترقيم الدولي

ورش أونلاين عبر تطبيق zoom بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس

مدير مركز تعليم الكبار: مجلة آفاق حصلت على الترقيم الدولي

تعرف علي مميزات ورشة فن ادارة الوقت والاجتماعات

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس ، إن المركز ينظم عدة ورش ودورات وسوف تبدأ ورشة فن إدارة الوقت والاجتماعات أونلاين عبر تطبيق ZOOM.





اقرأ ايضا :





وأضاف مدير مركز تعليم الكبار خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أن الخميس والجمعة 4، 5 يونيو 2020، من الساعة 6 إلى 9 مساءً عبر تطبيق ZOOM سوف تبدأ ورشة عمل فن إدارة الوقت والاجتماعات أونلاين .





وأشار السعيد إلى ان الورشة تحت إشراف المدربة الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد ، رئيس قسم العلوم الزراعية البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس.





أقرأ ايضا :





وأوضح ان الورشة لها عدة مميزات يحصل المتدرب على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة تفيد بحضوره الورشة وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.





وتأتي محتوى الورشة علي النحو الآتي :

- مفهوم إدارة الوقت

-أهمية إدارة الوقت

-مضيعات الوقت وسبل مواجهتها.

-طرق وأساليب التخطيط الجيد للوقت.

-أنواع الاجتماعات وأهميتها

-التخطيط الجيد للاجتماعات

-أنماط المجتمعين وفن التعامل معهم.

-طرق وأساليب اتخاذ القرارات أثناء الاجتماعات

_يتخلل المحاور السابقة تطبيقات عملية من قبل المشاركين





ونوه بانه يمكن من خلال هذا الرقم الاستعلام (موبايل أو واتساب) 01000395272 (002)

وللحجز من داخل_مصر عن طريق تحويل الرسوم على رقم فودافون كاش التالي 01009519022





وللحجز من خارج مصر التواصل خاص لإرسال رقم حساب مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.