فن إدارة الوقت.. ورش أونلاين عبر تطبيق zoom بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.. إسلام السعيد: مجلة آفاق حصلت على الترقيم الدولي

ورش أونلاين عبر تطبيق zoom بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس
مدير مركز تعليم الكبار: مجلة آفاق حصلت على الترقيم الدولي
تعرف علي مميزات ورشة فن ادارة الوقت والاجتماعات
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، إن المركز ينظم عدة ورش ودورات وسوف تبدأ ورشة فن إدارة الوقت والاجتماعات أونلاين عبر تطبيق ZOOM.
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وأضاف مدير مركز تعليم الكبار خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أن الخميس والجمعة 4، 5 يونيو 2020، من الساعة 6 إلى 9 مساءً عبر تطبيق ZOOM سوف تبدأ ورشة عمل فن إدارة الوقت والاجتماعات أونلاين .
وأشار السعيد إلى ان الورشة تحت إشراف المدربة الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد ، رئيس قسم العلوم الزراعية البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس.
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وأوضح ان الورشة لها عدة مميزات يحصل المتدرب على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة تفيد بحضوره الورشة وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.
وتأتي محتوى الورشة علي النحو الآتي :
- مفهوم إدارة الوقت
-أهمية إدارة الوقت
-مضيعات الوقت وسبل مواجهتها.
-طرق وأساليب التخطيط الجيد للوقت.
-أنواع الاجتماعات وأهميتها
-التخطيط الجيد للاجتماعات
-أنماط المجتمعين وفن التعامل معهم.
-طرق وأساليب اتخاذ القرارات أثناء الاجتماعات
_يتخلل المحاور السابقة تطبيقات عملية من قبل المشاركين
ونوه بانه يمكن من خلال هذا الرقم الاستعلام (موبايل أو واتساب) 01000395272 (002)
وللحجز من داخل_مصر عن طريق تحويل الرسوم على رقم فودافون كاش التالي 01009519022
وللحجز من خارج مصر التواصل خاص لإرسال رقم حساب مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.
وأكد السعيد أن مجلة أفاق التي يصدرها مركز تعليم الكبار مجلة نصف سنوية تصدر شهر يناير وأيضا شهر يونيو متخصصة بنشر بنشر البحوث والمراجعات وعروض الکتب والتقاریر والمؤتمرات والندوات وملخصات الرسائل الجامعیة .
وأضاف ان المجلة حصلت على الترقيم الدولي الموحد ISSN (International Standard Serial Number) من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "المركزالقومي لترقيم الدوريات".
وأشار مدير مركز تعليم الكبار الى انه افتتح موقع إلكتروني لمجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار التي يصدرها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس؛ لتنضم المجلة إلى الدوريات المنشورة على بنك المعرفة المصري.
وأكد انه المجلة تضم لجنة تحكيم من8 دول والتي تضم نخبة من أساتذة وخبراء التربية وتعليم الكبار من الدول العربية التالية: مصر، السعودية، الإمارات، المغرب، الأردن، اليمن، السودان والعراق.
ووضح السعيد ان المجلة دوریة علمیة محکمة تصدر بصفة نصف سنویة عن هیئة علمیة أکادیمیة بحثیة ومرکز تعلیم الکبارجامعة عین شمس تأسست المجلة عام 2003م تحت مسمى مجلة آفاق جدیدة فی تعلیم الکبار، وتعنی المجلة بنشر الأبحاث التربویة باللغة العربیة والإنجلیزیة، وتتمتع المجلة بالأمانة والدقة العلمیة والالتزام بأخلاقیات البحث العلمی، وهی موجهة للعاملين فی المجال التربوی من أعضاء هیئة التدریس والباحثین فی مصر والوطن العربی.