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الصداقة على فيسبوك تحولت إلى زواج.. أحمد وفيق يحكي كواليس تعرفه على زوجته الفرنسية.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:53 م
أحمد وفيق
أحمد وفيق
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البهي عمرو
قال الفنان أحمد وفيق، إنه متزوج من سيدة فرنسية أسمها ثوريا، مشيرًا إلى أن المرأة  فى فرنسا متحكمة كثيرًا فى الراجل.

وأضاف أحمد وفيق خلال حواره ببرنامج " راجل و 2 ستات" المذاع على قناة أون أى، أن المرأة بطبعها غيورة، سواء فى مصر أو فى أى مكان.
وأشار إلى أنه كان يذهب لباريس كثيرا مع الراحل يوسف شاهين،  وتعرف على زوجته فى باريس.

وكشف أحمد وفيق، تفاصيل تعرفه على زوجته، وقال : " كنت رايح ضيف مع الفنان محمد هنيدي و سامح عبد العزيز لتصوير مشاهد فى أحد الأعمال وتم التعرف على زوجتى بالصدفة".

وتابع :" بعد فترة شعرت بتعب ويعد ذلك ذهبت لـ باريس لعمل بعض الفحوصات الطبية وظهر الاعجاب المتبادل".

وأشار إلى أنه كان صديق لها على الفيس بوك لفترة طويلة وبعد ذلك تحدثنا عند الزواج وانقلبت الصداقة لـ زواج، مؤكدًا " انا كنت حاسس أن هى عايزه تتجوزنى". 

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