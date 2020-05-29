أحمد وفيق: ناس كتير قالتلي خامة صوتك زي الضباط.. ودوري في الاختيار إضافة لي.. فيديو

قال الفنان أحمد وفيق ، إن ضباط الصاعقة لديهم حالة بطولية خاصة ويقدمون أرواحهم فداء للوطن ومستعدون للتضحية في اي وقت، وهذا ما شعرت بيه أثناء تصوير مسلسل الأختيار ، مشيرا إلى أنه أثناء تصوير المسلسل أحضر معه ساعة وحذاء مخصصين بضباط الجيش، وطالب من القائمين على المسلسل أستخدامها.





وأضاف "أحمد وفيق" خلال لقائه في برنامج "التاسعة" على الفضائية المصرية، أنه شعر أثناء تصوير المسلسل انه ضابط بالجيش بسبب تقمص الدور، موضحا أن البعض علق على طبقة صوته المميزة لانها مماثلة في الحقيقة لضباط القوات المسلحة، وهذا ما ساعده في تجسيد الشخصية .





وأوضح أحمد وفيق أنه خدم في سلاح المشاة بالقوات المسلحة أثناء تأدية الخدمة العسكرية وكان لديه خلفية عسكرية، مضيفا : لدي نوع مع حالة الانتماء خاصة أن خالي قائد من قيادات حرب اكتوبر، ويوجد في العائلة شهداء، وولدت في جيل احتفالات انتصار اكتوبر، وابراهيم رضوان صاحب قصيدة مدد شد حيلك يا بلد" لذلك كان لديه حالة خاصة وكان يتمنى يكون ضابط.



