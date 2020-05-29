AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد وفيق: ناس كتير قالتلي خامة صوتك زي الضباط.. ودوري في الاختيار إضافة لي.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:41 ص
احمد وفيق
احمد وفيق
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الفنان أحمد وفيق، إن ضباط الصاعقة لديهم حالة بطولية خاصة ويقدمون أرواحهم فداء للوطن ومستعدون للتضحية في اي وقت، وهذا ما شعرت بيه أثناء تصوير مسلسل الأختيار، مشيرا إلى أنه  أثناء تصوير المسلسل أحضر معه ساعة وحذاء مخصصين بضباط الجيش، وطالب من القائمين على المسلسل أستخدامها.

وأضاف "أحمد وفيق" خلال لقائه في برنامج "التاسعة" على الفضائية المصرية، أنه شعر أثناء تصوير المسلسل انه ضابط بالجيش بسبب تقمص الدور، موضحا أن البعض علق على طبقة صوته المميزة لانها مماثلة في الحقيقة لضباط القوات المسلحة، وهذا ما ساعده في تجسيد الشخصية .

وأوضح أحمد وفيق أنه خدم في سلاح المشاة بالقوات المسلحة أثناء تأدية الخدمة العسكرية وكان لديه خلفية عسكرية، مضيفا : لدي نوع مع حالة الانتماء خاصة أن خالي قائد من قيادات حرب اكتوبر، ويوجد في العائلة شهداء، وولدت في جيل احتفالات انتصار اكتوبر، وابراهيم رضوان صاحب قصيدة مدد شد حيلك يا بلد" لذلك كان لديه حالة خاصة وكان يتمنى يكون ضابط.

ونوه إلى أن مشاركته في عمل مثل الاختيار لتمجيد شهدائنا الابطال أمر ضروري، موضحا أنه قدم دور المقدم مدحت حنفي وهو واحد من ابطال القوات المسلحة، مؤكدا أن الفنان عندما يقدم شخصية بطل يعلي من أداء الممثل في التمثيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاختيار.. أمير كرارة: حصلت على تدريب مكثف في كتائب الصاعقة.. فيديو

آسر ياسين بعد مشاركته في مسلسل الاختيار: تحية وتقدير لكل الشهداء.. شاهد

استشهد بجوار المنسي.. والد الشهيد أحمد نجم: مسلسل الاختيار يرفع معنوياتنا.. فيديو

تفاصيل حياة الشهيد أحمد نجم ترويها أسرته لـ صدى البلد.. البطل رفض السفر مع أخيه للخارج وفضل القوات المسلحة.. والدته: رأيت ابني شهيدا في المنام .. وكان طيب وحنين وبيساعدني في شغل البيت

أبو عبد الله .. ضياء عبد الخالق: ردود أفعال المشاهدين على الاختيار طريفة .. فيديو

محدش عرف يدخل الكمين.. مخرج الاختيار يعلق على ملحمة البرث

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق محدود في مركز تجاري بالجيزة

رجاء الجداوي تتصدر تويتر.. تفاصيل

صورة لشيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

كنا بنقول يارب نرجع تاني لحياتنا..أول تعليق من يسرا بعد نجاح مسلسل خيانة عهد

15 ألف حاجز بالإعلان العاشر لهم أولوية الحصول على شقق بأكتوبر.. اعرف السبب

تأخرت في إعداد الطعام.. حكاية فتاة قتلها شقيقها وتركها جثة هامدة في قنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

في أحدث جلسة تصوير .. رحاب الجمل بمكياج مختلف.. والجمهور: يعنى كده مش هنعرفك ياعبير