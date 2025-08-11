7 شهداء في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية بخان يونس

استشهد 7 فلسطينيين فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرة انتحارية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية في عمارة تعود لعائلة أبو شمالة، بالمخيم الغربي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية فلسطينية.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة من الهجمات المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع، دون تمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

وفي جريمة أخرى وصفت بـ"البشعة"، استشهد 7 فلسطينيين بينهم 5 صحفيين، إثر غارة إسرائيلية مباشرة استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية، في اعتداء جديد يضاف إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة بحق الطواقم الإعلامية في القطاع المحاصر.

وأشار المكتب إلى أن الاستهداف تم بشكل مباشر ومتعمد، ويمثل خرقا صارخا للقوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في مناطق النزاع، مؤكدًا أن هذه الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد.

كما أسفر القصف عن إصابة عدد من الصحفيين بجروح متفاوتة، بعضهم بحالة خطرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 61,430 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة 153,213 آخرين، في حصيلة مرشحة للارتفاع، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض أو في المناطق التي تتعرض لقصف متواصل.