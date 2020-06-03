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أخبار البلد

وزير الرى يبحث تحديث البرامج الدراسية الخاصة بدبلوم الموارد المائية بهندسة القاهرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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أمل مجدى
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور هشام بخيت مساعد الوزير لشئون المياه العابرة والدراسات والبحوث والدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل .

يأتي ذلك لمتابعة آليات تفعيل التعاون بين قطاع مياه النيل ممثلا لوزارة الموارد المائية والري، وجامعة القاهرة في المجالات البحثية والنمذجة الرياضية إضافة إلى تحديث البرامج الدراسية الخاصة بدبلوم الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

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 كما اجتمع الوزير مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط و المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع قناطر ديروط الجديدة.

الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أية أمطار.

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 وذلك مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد من الوزير على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية ل 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.
وزير الرى يبحث تحديث البرامج الدراسية الخاصة بدبلوم الموارد المائية بهندسة القاهرة
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