وزير الري يتابع أعمال مجموعة قناطر ديروط الجديدة

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، والمهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وذلك بخصوص عرض موقف مجموعة قناطر ديروط الجديدة.





جدير بالذكر أن قناطر ديروط تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر يرجع عمرها الى 147 عاما ، وتم بنائها في عام 1872 حيث تقوم بتقسيم 17% من إجمالي مياه النيل إلى 7 ترع فرعية وتروي مساحة 600 ألف هيكتار من الأراضي الزراعية، أي ما يعادل 1.5 مليون فدان.





انشأت قناطر ديروط بهدف تنظيم الرى ويبدأ منها فم " بحر يوسف " والتى تصل الى الفيوم وتحتوي قناطر ديروط على 15 بوابة لتوزيع المياه و 2 هاويس للملاحة أحدهم على الترعة الابراهيمية والآخر على " بحر يوسف "، وتعد قناطر ديروط تحفة معمارية من حيث التصميم وقد اجرى لها الصيانة عدة مرات ومنها في عهد الرئيس الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تم صيانة قنطرة فم " بحر يوسف " عام 1962 وتخدم 18% من رقعة مصر الزراعية.



