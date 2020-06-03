تركيا وروسيا يعملان سويا على تطوير لقاح ضد كورونا

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وأضاف أن علماء البلدين سيناقشون خطوات أخرى للتعاون في هذا المجال يوم الخميس في شكل مؤتمر عبر الفيديو.

وفي الوقت الحالي، هناك ما لا يقل عن 6.3 مليون مصاب بـ كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، ووصل عدد الوفيات عالميا إلى 380000، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.





ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا مع أكثر من 1.8 مليون حالة، في حين أن البرازيل هي التالية مع إصابة 555000 على الأقل.



