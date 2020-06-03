تركيا وروسيا يعملان سويا على تطوير لقاح ضد كورونا

قال وزير الصحة التركي فاهرتين كوكا، إن بلاده وروسيا تعملان سويا على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا اتفاق البلدين على التعاون في التجارب السريرية.
واضاف الوزير التركي، وفقا لوسائل الاعلام في بلاده، اليوم الاربعاء، "في تركيا تعمل 22 جامعة على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، وأربعة منها تقوم بالفعل باختبارها على الحيوانات، للذهاب إلى مرحلة التجارب السريرية، ولكن جهود دولة واحدة لا يكفي".
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وأضاف أن علماء البلدين سيناقشون خطوات أخرى للتعاون في هذا المجال يوم الخميس في شكل مؤتمر عبر الفيديو.
وفي الوقت الحالي، هناك ما لا يقل عن 6.3 مليون مصاب بـ كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، ووصل عدد الوفيات عالميا إلى 380000، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.
ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا مع أكثر من 1.8 مليون حالة، في حين أن البرازيل هي التالية مع إصابة 555000 على الأقل.