شوقي غريب يوضح ضرورة عودة الدوري منتصف يوليو حرصًا على الأهلي والزمالك والمنتخب.. فيديو

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن رأية في عودة الكرة المصرية والإفريقية.





وقال غريب خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي ابراهيم فايق في برنامج حمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن استخدام اجندة عودة الدوري في شهر ٩ سوف تخرب على الكل.





وأضاف غريب، أن المتبقي ١٧ جولة اذا كل اسبوع جولتين اذا في الشهر ٨ جولات، اذا انتهاء الموسم سيصبح في شهرين ولكن مع استخدام اجندة شهر ٦.





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وسيناريو شهر ٦ هو استعدادات اللاعبين في الوقت الحالي، وبدأ المباريات من اول شهر ٧ القادم.





وأشار غريب الى أن، هذا الأمر الذي يخص تأجيل او تعليق الدوري ، ليس بغريب علينا وأننا في بعض الأحيان نقيم الدوري في نهاية ٩ او بداية شهر ١٠.





وأكمل: اذا قرر الاتحاد الافريقي اقامة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر فاتحاد الكرة مضطر لاستئناف الدوري.





وتابع: منتخب مصر وأندية الأهلي والزمالك سيكونون في ورطة كبيرة إذا لم نستأنف النشاط بسبب ارتباطهم الإفريقية.





واستمر غريب في حديثه: من أين سنأتي باللاعبين اذا لم نستأنف الدوري، المنتخبات هتحتاس.



