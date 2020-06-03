مجلس الأمن الأمريكي يعلق على مؤتمر السعودية عن اليمن.. ماذا قال

أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لمساعدة شعب اليمن، يواصل الحوثيون عرقلة توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية.





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وقال المجلس في بيانٍ نشره على موقعه الرسمي اليوم: "بدلًا من الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، يهاجم الحوثيون المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار متفجرة، قدمتها لهم إيران".

وشدد المجلس على أنه حان الوقت للحوثيين للعمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع في اليمن.

وأثمر مؤتمر المانحين لليمن، الذي دعت إليه السعودية، وعُقد في الرياض «افتراضيًا» يوم أمس، بالمشاركة مع الأمم المتحدة، عن إعلان مساهمات إغاثية وإنسانية تجاوزت 1.35 مليار دولار.

شارك في المؤتمر أكثر من 126 جهة، منها 66 دولة، و15 منظمة أممية، و3 منظمات حكومية دولية، و39 منظمة غير حكومية، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وجاءت أبرز المساهمات من السعودية بتقديم 500 مليون دولار، والنرويج 195 مليون دولار، وبريطانيا 200 مليون دولار، والسويد 30 مليون دولار، واليابان 41 مليون دولار للمؤسسات الإغاثية اليمنية، و7.3 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، وكوريا الجنوبية 18.4 مليون دولار، وكندا 40 مليون دولار، فيما قدمت المفوضية الأوروبية 80 مليون دولار، وهولندا 16.7 مليون دولار.

ويسعى المؤتمر لتوفير نفقات العملية الإغاثية في اليمن، ويركز على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية، لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، الذي يواجه أزمة إنسانية كبيرة مع انتشار فيروس كورونا مؤخرًا وأمراض أخرى.