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الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة عدد من الأنشطة.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:02 ص
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
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آيات أحمد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس.


"صدى البلد":

 

الرئيس يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية وعدد من قياداتها واستعراض الموقف الإنشائى والهندس لعدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية.

 

الأهرام

الوزراء: الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة عدد من الأنشطة باجتماع لجنة أزمة كورونا المقبل

 

أخبار اليوم

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية لفيروس كورونا..و36 حالة وفاة

 

اليوم السابع

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى إلى القاهرة

تنسيقية شباب الأحزاب تثمن اعتذار " اقبال الصباح" عن إساءات  البعض فى حق المصريين

 

الوطن

النائب العام يأمر بحبس طالب ووالده فى واقعة دهس سيدة القاهرة الجديدة

 

مصراوى

السياحة تسلم 14 فندقًا فى 5 محافظات شهادة السلامة الصحية  لعودة التشغيل.

 


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