الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة عدد من الأنشطة.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب
الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس.
"صدى البلد":
الرئيس
يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية وعدد من قياداتها واستعراض الموقف الإنشائى والهندس
لعدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية.
الأهرام
الوزراء:
الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة عدد من الأنشطة باجتماع لجنة أزمة كورونا المقبل
أخبار
اليوم
الصحة:
تسجيل 1079 حالة إيجابية لفيروس كورونا..و36 حالة وفاة
اليوم
السابع
المطارات
تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى إلى القاهرة
تنسيقية
شباب الأحزاب تثمن اعتذار " اقبال الصباح" عن إساءات البعض فى حق المصريين
الوطن
النائب
العام يأمر بحبس طالب ووالده فى واقعة دهس سيدة القاهرة الجديدة
مصراوى
السياحة
تسلم 14 فندقًا فى 5 محافظات شهادة السلامة الصحية لعودة التشغيل.