حفاظا على صحة العميل.. جهاز الشيخ زايد يعقم وحدات مشروع جنة قبل تسليمها.. فيديو

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، الانتهاء من تجهيز 915 وحدة سكنية في 38 عمارة، لافتًا إلى أن مشروع الإسكان "جنة" استكمل بالكامل المرحلة الأولى منه بكل التشطيبات واللاند سكيب.





وقال مصطفى فهمي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن مشروع جنة فى الشيخ زايد يتضمن 3 مراحل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستنتهى يوم 30 ديسمبر 2020.





وأضاف أن جنة 3 تحتوي على 80 عمارة وسيتم تسليمها للمواطنين فى يونيو 2021، موضحًا أن تلك المرحلة لم تطرح بعد للمواطنين، مشيرًا إلى أن آخر فرصة للتسجيل الإلكترونى للمرحلة الأولى فى جنة 2 مستمرة، حيث كان متبقى بعض الوحدات في الدور الأرضي والدور الأخير.





وأكد أن المالك يتوجه لجهاز تنمية الشيخ زياد ويستلم الجواب الخاص بالشقة الخاصة به ويتم تسديد الدفعة المقدمة فى بنك الإسكان والتعمير والتقديم على عداد الكهرباء والمياه بعد ذلك، مشددا على أنه يتم تعقيم الوحدات قبل تسليمها للعميل.





وأوضح أن مشروع جنة استغرق سنة ونصف السنة فقط لتنفيذه، لافتا إلى أن التسليمات كان من المخطط لها فى شهر فبراير الماضي، ولكنها أجلت نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد للشهر الجارى، مشددًا على أنه سيتم تسليم المرحلة الثانية من المشروع نهاية العام الجاري.