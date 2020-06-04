الدفاع الكورية الجنوبية: متمسكون بالحفاظ على الاتفاق العسكري بين الكوريتين

أوضحت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تتمسك بالحفاظ على الاتفاق العسكري 19 سبتمبر بين الكوريتين، بعد أن حذرت كوريا الشمالية من إلغائه بسبب إرسال منظمات مدنية في الجنوب منشورات معادية لها عبر الحدود.

وصرحت بذلك المتحدثة باسم الوزارة "تشوي هيون-سو" في موجز صحفي دوري عقدته اليوم حسبما ذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب.





وأصدرت الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم يو-جونج، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في وقت سابق من اليوم بيانا قالت فيه إنها تحذر بالانسحاب الكامل من مجمع كيسونج الصناعي المشترك بعد التوقف عن الجولات السياحية إلى جبل كومكانج، أو إغلاق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين أو إلغاء الاتفاق العسكري بين الكوريتين الذي لا يكاد يكون له قيمة، ما لم تتخذ كوريا الجنوبية إجراءات مناسبة ضد المنشورات المناهضة لبلادها.





ولكن لم تعلق المتحدثة على بيان "كيم".





وردا على الانتقادات بشأن فعالية الاتفاق بسبب انتهاك الشمال الاتفاق العسكري، أكدت المتحدثة أن الوزارة تعتقد أن هناك أجزاء تم تنفيذها بشكل فعال.





وأجرت كوريا الشمالية تدريبات على إطلاق المدفعية على جزيرة تشانجرين الحدودية الغربية في نوفمبر عام 2019، وأطلقت 4 رصاصات تجاه نقطة الحراسة للجانب الجنوبي داخل المنطقة منزوعة السلاح في الشهر الماضي، مما دفع الوزارة إلى الاحتجاج على إطلاق النار من الشمال.



