خلى بالك.. تحويلات مرورية على محور 26 يوليو بسبب الإصلاحات.. صور

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن استكمال أعمال الإصلاحات على محور 26 يوليو بمنطقة الهبوط الأرضي باتجاه مناطق أكتوبر.

وأشارت الإدارة إلى التحويلات المرورية التى تم إجراؤها على الطريق لتسيير الحركة المرورية أعلى مناطق المنصورية.

وقالت الإدارة أنه أعمال الإصلاحات عبارة عن ٥٠٠ متر يجري فيها تطوير وإصلاح الطريق.





وشرحت الإدارة أنه تم تحويل حركة المرور الي الاتجاه الاخر "القادم من أكتوبر" ليشمل الاتجاهين.





وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية والمساعدات الفنية لتسيير الحركة المرورية.



