مراجعة 50 رسالة علمية.. طقوس خاصة للنائبة آمنة نصير في العزل المنزلي

قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن فترة العزل المنزلي التي تقضيها الآن، منحتها فرصة ذهبية لم تكن تحلم بها من قبل، مشيرة إلى أن هناك بعض الهوايات الخاصة التي كانت قد حرمت كثيرا منها لانشغالها سواء بجلسة البرلمان أو بعض الأعمال الأخرى.









وأضافت النائبة آمنة نصير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنها تقضي فترة العزل في القراءة، وبالأخص قراءة كتب الفلسفة والعقيدة الإنسانية، والتي تعتبر من أحب الكتب إليها، لا سيما وأنه مجال تخصصها باعتبارها أستاذة عقيدة وفلسفة وعميد سابق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر.









وتابعت النائبة آمنة نصير قائلة: "فترة العزل المنزلي جعلتني أعود لمراجعة الرسائل العلمية التي كنت قد أشرفت عليها، والتي وصلت إلى حوالي 50 رسالة علمية في مختلف الجامعات"، مشيرة إلى أنها أثرت يومها وأعادت إليها ذكريات رائعة.

















وذكرت عضو مجلس النواب أنها قامت بالإشراف على عدد من الرسائل العلمية في أوروبا، لافتة إلى أنها قامت بعمل مقارنة بين الرسائل العلمية في الجامعات المصرية والجامعات الأوروبية، ولاحظت الفروق بين مختلف الرسائل.









وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنها تهوى قراءة الصحف الورقية بشكل يومي، حيث إنها طوال فترة العزل المنزلي، يأتيها جريدة أو جريديتان لقراءتها بشكل يومي.







