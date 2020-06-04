AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:10 م
شمال سيناء
شمال سيناء
Advertisements
احمد صالح
اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ' نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية هذا العام ' والتى بلغت نسبة النجاح بها 100 % ' على ضوء الأبحاث المقدمة بسبب الظروف الحالية.

وقال اللواء شوشه ' أن جائحة كورونا دعمت تجربة التعليم عن بعد وحث الطلاب على سرعة التحصيل العلمى .. مشيرا الى أن ما كان يحصله الطالب خلال 3 سنوات أمكنه تحصيله خلال فترة بسيطة لا تتجاوز 3 أسابيع ، وأن تجربة الأبحاث كانت قاصرة على طلاب الجامعة .. لكنها أصبحت حاليا ( ولأول مرة ) متاحة لجميع طلاب المدارس بما فيها المرحلتين الابتدائية والاعدادية .. مما يؤكد أهمية تجربة التعليم عن بعد باعتبارها أحد وسائل التعليم الهامة .

وأعلن عن أن التعليم عن بعد بداية جديدة وفرصة للطلاب لدعم التواصل والتحصيل العلمى .

وقد اتصل المحافظ بأولياء أمور الطالبات الأوائل وهنأهم لحصول بناتهم على الدرجات النهائية .

ومن جانبه .. قال عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء أن اجمالى عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ 8114 طالبا وطالبة .. حضر منهم الامتحان 8051 طالبًا وطالبة ، وقد نجحوا جميعا بنسبة 100 % .وقد حصلت  37 طالبة على الدرجات النهائية ، .

ومن جهة أخرى.. اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية لذوى الاحتياجات الخاصة .. كما اعتمد نتيجة امتحانات التلمذة الصناعية لطلاب التربية الخاصة التى تعادل الاعدادية المهنية .

وأعلنت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ 7 طلاب ، وقد نجحوا جميعا بنسبة 100 % ..
كما بلغ عدد طلاب التلمذة الصناعية 30 طالبا ، وكانت نسبة النجاح 99 % .
حضر اعتماد النتيجة كل من : حمزة رضوان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم ، ورئيس لجنة النظام والمراقبة .
خطة تطهير بمساعدة الصيادين..بحيرة البردويل تستعد لموسم افتتاح الصيد الأسبوع المقبل


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تحصل على نتيجة أبحاث 3 إعدادي من منصة edmodo؟

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2020 .. اعرف نتيجتك

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية 2020

5 طلاب يحصدون الدرجات النهائية.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

بنسبة نجاح 99.91 %.. محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ الغربية: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.86 %

ترشيحاتنا

بالأسماء.. ننشر حركة المحليات الجديدة 2020

الجريدة الرسمية.. قرار جديد من الرئيس السيسي حول اتفاقية قرض ثان من الكويت

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

محامي الوزيري يكشف مفاجأة في قضية هيفاء وهبي.. تفاصيل

مدير مركز التنبؤات الجوية يكشف سبب سماع صوت الرعد صباح اليوم.. فيديو

بوسي شلبي في المقابر بجوار زوجها محمود عبد العزيز في ذكرى ميلاده.. شاهد

AdvertisementS

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

تراجع فى الإصابات.. السعودية تسجل 1975 إصابة جديدة بـ كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

أخبار الفن.. نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته.. إصابة رحمة بفيروس كورونا.. انتحار فنانة هندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات ونظارة على الموضة.. هدى المفتى تفاجئ متابعيها بإطلالة مختلفة

يمنع انتشار الفيروس داخل خلايا الجسم.. أهم المعلومات حول فيتامين "لاكتوفيرين"

لجلب المشترين في الحال.. أفضل طرق لتصوير سيارتك بسهولة