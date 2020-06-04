بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية



وقال اللواء شوشه ' أن جائحة كورونا دعمت تجربة التعليم عن بعد وحث الطلاب على سرعة التحصيل العلمى .. مشيرا الى أن ما كان يحصله الطالب خلال 3 سنوات أمكنه تحصيله خلال فترة بسيطة لا تتجاوز 3 أسابيع ، وأن تجربة الأبحاث كانت قاصرة على طلاب الجامعة .. لكنها أصبحت حاليا ( ولأول مرة ) متاحة لجميع طلاب المدارس بما فيها المرحلتين الابتدائية والاعدادية .. مما يؤكد أهمية تجربة التعليم عن بعد باعتبارها أحد وسائل التعليم الهامة .



وأعلن عن أن التعليم عن بعد بداية جديدة وفرصة للطلاب لدعم التواصل والتحصيل العلمى .



وقد اتصل المحافظ بأولياء أمور الطالبات الأوائل وهنأهم لحصول بناتهم على الدرجات النهائية .



ومن جانبه .. قال عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء أن اجمالى عدد طلاب



ومن جهة أخرى.. اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية لذوى الاحتياجات الخاصة .. كما اعتمد نتيجة امتحانات التلمذة الصناعية لطلاب التربية الخاصة التى تعادل الاعدادية المهنية .



وأعلنت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ 7 طلاب ، وقد نجحوا جميعا بنسبة 100 % ..

كما بلغ عدد طلاب التلمذة الصناعية 30 طالبا ، وكانت نسبة النجاح 99 % .

حضر اعتماد النتيجة كل من : حمزة رضوان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم ، ورئيس لجنة النظام والمراقبة .

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وقد اتصل المحافظ بأولياء أمور الطالبات الأوائل وهنأهم لحصول بناتهم على الدرجات النهائية .ومن جانبه .. قال عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء أن اجمالى عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ 8114 طالبا وطالبة .. حضر منهم الامتحان 8051 طالبًا وطالبة ، وقد نجحوا جميعا بنسبة 100 % .وقد حصلت 37 طالبة على الدرجات النهائية ، .ومن جهة أخرى.. اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية لذوى الاحتياجات الخاصة .. كما اعتمد نتيجة امتحانات التلمذة الصناعية لطلاب التربية الخاصة التى تعادل الاعدادية المهنية .وأعلنت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ 7 طلاب ، وقد نجحوا جميعا بنسبة 100 % ..كما بلغ عدد طلاب التلمذة الصناعية 30 طالبا ، وكانت نسبة النجاح 99 % .حضر اعتماد النتيجة كل من : حمزة رضوان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم ، ورئيس لجنة النظام والمراقبة .