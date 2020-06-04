حق الشعب.. إزالة 7 عقارات مخالفة وبرج تحت الإنشاء في الجيزة.. صور

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن حملات إزالة مخالفات البناء مستمرة يوميا، مشيرا إلى أنه تمت اليوم إزالة 7 عقارات مخالفة بأحياء الطالبية وبولاق والهرم والوراق ومراكز ومدن الحوامدية وأوسيم.





وبحسب بيان، اليوم الخميس، يأتي ذلك استكمالا لمجهودات إزالة مخالفات البناء التى تنفذها محافظة الجيزة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.





وقال محافظ الجيزة إنه تم البدء في إزالة 4 حالات بناء مخالف لعقارات مخالفة تصل مساحة منهم إلى 150 م بمركز أبو النمرس، مؤكدا أنه تم إزالة عقارين مخالفين بشارع السنترال بحى بولاق الدكرور.





وأشار إلى إزالة برج تحت الإنشاء بمنطقة عرب التل بمدينة الحوامدية تم بناؤه بالمخالفة على مساحة 600 م وتمت أعمال الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا انه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وأكد محافظ الجيزة أن مجهودات إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمراكز والمدن تتم على قدم وساق، حيث تم تنفيذ ازاله لحالتين بناء مخالف تعديات على اراض املاك دولة ولاية الرى بمساحه 255م بناحية كفر عمار بمركز العياط، إ ضافة إلى إزالة 4 حالات تعديات على مساحة 13 قيراطا بمنطقة الشروة بالمنصورية بمركز منشأة القناطر، كما تمت إزالة تعديات على مساحة 150 م بقرية العزيزية بمركز البدرشين.





يذكر أن محافظة الجيزة قامت بإزالة 31 عقارا مخالفا على مدار اليومين الماضيين، ليصل إجمالى العقارات التى تمت إزالتها إلى 38 عقارًا خلال شهر يونيو، وتصل ارتفاعات البعض منهم إلى 12 دورًا.





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