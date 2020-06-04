AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مرض يصيب العقل وليس البشرة.. رولا سعد تنضم لحملة لا للعنصرية

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:50 م
رولا سعد
رولا سعد
Advertisements
محمد بدران
تضامنت الفنانة رولا سعد مع حملة لا للعنصرية، في ظل الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل أحد المواطنين من ذوي البشرة السمراء، على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية.


ونشرت اللبنانية رولا سعد صور وعلقت قائلة "جميعنا ضد العنصرية بكافة انواعها..👨🏻‍🦳👨🏿‍🦳لا يوجد احد اختار اسمه او الدولة التي ولد فيها..ولا الشعب الذي ينتمي اليه..ولا لون البشرة التي هو عليها..👨🏿‍🦳👨🏻‍🦳ولا بإرادتنا اخترنا الدين الذي نحن عليه..ولكن يمكننا ان نختارَ امرًا واحدًا..إما أن نكونَ بشرًا أنقياء.. او وحوشًا بشرية..فالعنصرية مرض يصيب العقل وليس البشرة...👌🏻💝
#لا_للعنصرية #عنصريه #تعصب #لا_للتعصب #المحبة #السلام#"

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.


أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.

وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

View this post on Instagram

جميعنا ضد العنصرية بكافة انواعها..👨🏻‍🦳👨🏿‍🦳 لا يوجد احد اختار اسمه او الدولة التي ولد فيها.. ولا الشعب الذي ينتمي اليه.. ولا لون البشرة التي هو عليها..👨🏿‍🦳👨🏻‍🦳 ولا بإرادتنا اخترنا الدين الذي نحن عليه.. ولكن يمكننا ان نختارَ امرًا واحدًا.. إما أن نكونَ بشرًا أنقياء.. او وحوشًا بشرية.. فالعنصرية مرض يصيب العقل وليس البشرة...👌🏻💝 #لا_للعنصرية #عنصريه #تعصب #لا_للتعصب #المحبة #السلام#peace #blackandwhite #black #skin #blackskin #peaceful#love

A post shared by Rola Saad | رولا سعد (@rolasaadsinger) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ قبعة أنيقة.. رولا سعد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور.. شاهد

بفستان شيفون.. رولا سعد بإطلالة مثيرة للجدل

بـ هوت شورت.. رولا سعد تشعل السوشيال ميديا

رولا سعد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

رولا سعد بـ ليجن تبهر متابعيها داخل الجيم.. شاهد

فستان قصير .. رولا سعد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

نفوق فيل حامل بسبب تناول طعام مفخخ .. صور

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

في ذكرى ميلاد الساحر.. تفاصيل خلاف محمود عبد العزيز وعادل إمام

بوسي شلبي في المقابر بجوار زوجها محمود عبد العزيز في ذكرى ميلاده.. شاهد

الداخلية: الإفراج عن 837 من نزلاء السجون

الوضع مقلق.. طبيب سعودي يتحدث عن تطور غامض بشأن فيروس كورونا في المملكة

AdvertisementS

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

أخبار الفن.. نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته.. إصابة رحمة بفيروس كورونا.. انتحار فنانة هندية

بعد تحديث لعبة ببجي.. مركز الأزهر : تدعو للسجود لغير الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجلب المشترين في الحال.. أفضل طرق لتصوير سيارتك بسهولة

آخر المستجدات.. هذه الفصيلة تتعرض لفشل الجهاز التنفسي عند الإصابة بـ فيروس كورونا

معامل اللزوجة.. ملحوظة مهمة على علب زيت محرك السيارة لا تتجاهلها