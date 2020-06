مرض يصيب العقل وليس البشرة.. رولا سعد تنضم لحملة لا للعنصرية

View this post on Instagram

جميعنا ضد العنصرية بكافة انواعها..👨🏻‍🦳👨🏿‍🦳 لا يوجد احد اختار اسمه او الدولة التي ولد فيها.. ولا الشعب الذي ينتمي اليه.. ولا لون البشرة التي هو عليها..👨🏿‍🦳👨🏻‍🦳 ولا بإرادتنا اخترنا الدين الذي نحن عليه.. ولكن يمكننا ان نختارَ امرًا واحدًا.. إما أن نكونَ بشرًا أنقياء.. او وحوشًا بشرية.. فالعنصرية مرض يصيب العقل وليس البشرة...👌🏻💝 #لا_للعنصرية #عنصريه #تعصب #لا_للتعصب #المحبة #السلام#peace #blackandwhite #black #skin #blackskin #peaceful#love