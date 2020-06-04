مرض يصيب العقل وليس البشرة.. رولا سعد تنضم لحملة لا للعنصرية

تضامنت الفنانة رولا سعد مع حملة لا للعنصرية، في ظل الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل أحد المواطنين من ذوي البشرة السمراء، على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية.









ونشرت اللبنانية رولا سعد صور وعلقت قائلة "جميعنا ضد العنصرية بكافة انواعها..👨🏻‍🦳👨🏿‍🦳لا يوجد احد اختار اسمه او الدولة التي ولد فيها..ولا الشعب الذي ينتمي اليه..ولا لون البشرة التي هو عليها..👨🏿‍🦳👨🏻‍🦳ولا بإرادتنا اخترنا الدين الذي نحن عليه..ولكن يمكننا ان نختارَ امرًا واحدًا..إما أن نكونَ بشرًا أنقياء.. او وحوشًا بشرية..فالعنصرية مرض يصيب العقل وليس البشرة...👌🏻💝

#لا_للعنصرية #عنصريه #تعصب #لا_للتعصب #المحبة #السلام#"





وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.









أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.





يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.





وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



