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أخبار العالم

659 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإمارات

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم /الخميس/، تسجيل 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة ليرتفع مجموع الحالات المسجلة إلي 37018 حالة.
وأعلنت الوزارة -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- عن وفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 273 حالة.
كما كشفت الوزارة عن شفاء 419 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 19,572.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.
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