659 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم /الخميس/، تسجيل 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة ليرتفع مجموع الحالات المسجلة إلي 37018 حالة.

وأعلنت الوزارة -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- عن وفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 273 حالة.

كما كشفت الوزارة عن شفاء 419 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 19,572.