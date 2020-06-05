برلماني يقترح زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 12 مليار جنيه

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إنه بصدد إعداد موازنة أزمات، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والتي تهدف إلى مراجعة بعض البنود والاتفاقات الحكومية الواردة بالموازنة الجديدة، إضافة إلى كل ما يتعلق بملف الصحة من من أدوية وأغذية ومرتبات أطباء وغيرها.





وأضاف النائب طلعت خليل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة تهدف إلى تعميق مخصصات القطاع الطبي بالكامل، وتخفيض موازنة بعض القطاعات الأخرى، ضاربا مثالا بالباب السادس بالموازنة وبعض المخصصات للمؤتمرات الدولية، مضيفا أنه يطالب بتخفيض استهلاك الكهرباء بالقطاعات الحكومية من 12 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه.





وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هناك مخصصات يمكن توفيرها لمدة عامل لدعم القطاع الطبي، مثل مصاريف التدريب، وأجور الأبحاث والدراسات، والمباني غير السكنية.





كما طالب بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 12 مليار جنيه، بدلا من 7 مليارات جنيه.