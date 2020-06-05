AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يقترح زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 12 مليار جنيه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:01 ص
النائب طلعت خليل
النائب طلعت خليل
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إنه بصدد إعداد موازنة أزمات، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والتي تهدف إلى مراجعة بعض البنود والاتفاقات الحكومية الواردة بالموازنة الجديدة، إضافة إلى كل ما يتعلق بملف الصحة من من أدوية وأغذية ومرتبات أطباء وغيرها.

وأضاف النائب طلعت خليل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة تهدف إلى تعميق مخصصات القطاع الطبي بالكامل، وتخفيض موازنة بعض القطاعات الأخرى، ضاربا مثالا بالباب السادس بالموازنة وبعض المخصصات للمؤتمرات الدولية، مضيفا أنه يطالب بتخفيض استهلاك الكهرباء بالقطاعات الحكومية من 12 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هناك مخصصات يمكن توفيرها لمدة عامل لدعم القطاع الطبي، مثل مصاريف التدريب، وأجور الأبحاث والدراسات، والمباني غير السكنية.

كما طالب بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 12 مليار جنيه، بدلا من 7 مليارات جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: من الصعب تخصيص ميزانية منفصلة لمكافحة وباء كورونا

نائبة: منع التنقل بين المحافظات في شم النسيم قرار ذكي

"تأمين مالي من أخطار كورونا".. خطة النواب تقر 3 تشريعات بشأن الضرائب والفرائض المالية والتأمينات مع اعتماد إضافي بقيمة 10 مليارات جنيه وتخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المصانع

نواب الخطة والموازنة يطالبون بزيادة المخصصات المالية لقطاع الطب الوقائي

الملف الصحي.. مناقشات موسعة حول موازنة العام الجديد.. مطالب بـ 4 مليارات جنيه إضافية للمنظومة الصحية.. إصابات كورونا تقترب من 7 آلاف

السلع التموينية: دعم الخبز يقترب من 48 مليار جنيه

ترشيحاتنا

أول رد من حسام حبيب على أخبار طلاقه لـ شيرين

سياسي يكشف أسباب زيارة رئيس البرلمان الليبي للقاهرة

رئيس بنك مصر: 280 موظفا أصيبوا بـ كورونا و10 وفيات

خالد الغندور: هناك مواقف ولحظات فارقة تبين مدى انتماءك لناديك

بدون أدوية.. علاج منزلي للجرب

الصحف السعودية تعلن معايير اختبار ملاعب مباريات دوري أبطال آسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد قسوة أب .. يدفن رضيعه ويضع الرمال في فمه .. فيديو

العض أبرزها.. علامات لن تتوقعيها لـ تسنين الأطفال

بدون أدوية.. علاج منزلي للجرب