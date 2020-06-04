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تعليم

وزير التعليم العالي يتوجه لجامعة عين شمس لتفقد المستشفى الميدانى الخاصة باستقبال حالات كورونا.. صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:34 م
اثناء الزيارة التفقدية
اثناء الزيارة التفقدية
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تفقد اليوم الخميس ، كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و ا. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، المستشفى الميدانى التى تجهزها جامعة عين شمس لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه ، استكمالا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا أصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرار يقتضى بالعمل بثلث القوة حيث يمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحداتها إجازة بالتبادل علي ثلاث دفعات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ وحتي يوم الخميس الموافق ١١ يونية ٢٠٢٠ ، على أن يتم التنسيق بين السادة مديري العموم بالإدارات علي ان يتواجد ثلث القوة خلال كل فترة، وعلي السادة مديري العموم مراعاة صالح العمل ووضع النظام الكفيل لضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه المدة مع مراعاة التبادل المناسب بحيث لا يؤثر علي حسن الأداء وما يتطلب من بيانات وخدمات.

كما اصدر رئيس جامعة عين شمس  قرارًا بمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل "السكر ، الضغط ، امراض الكلي، امراض الكبد ، امراض القلب والأورام" اجازة استثنائية اعتبارا من ٣١ مايو ٢٠٢٠ وحتي يوم الخميس الموافق ١١ يونية ٢٠٢٠.


 كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية بإستحقاقه هذه الإجازة ، بالإضافة إلى منح الموظفة الحامل أو التي ترعي طفلا او أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية اجازة استثنائية اعتبارًا من ٣١ مايو ٢٠٢٠ وحتي يوم الخميس الموافق ١١ يونية ٢٠٢٠ .

وزير التعليم العالي يتوجه لجامعة عين شمس لتفقد المستشفى الميدانى الخاصة باستقبال حالات كورونا.. صور
وزير التعليم العالي يتوجه لجامعة عين شمس لتفقد المستشفى الميدانى الخاصة باستقبال حالات كورونا.. صور
وزير التعليم العالي يتوجه لجامعة عين شمس لتفقد المستشفى الميدانى الخاصة باستقبال حالات كورونا.. صور
وزير التعليم العالي يتوجه لجامعة عين شمس لتفقد المستشفى الميدانى الخاصة باستقبال حالات كورونا.. صور
وزير التعليم العالي يتوجه لجامعة عين شمس لتفقد المستشفى الميدانى الخاصة باستقبال حالات كورونا.. صور
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