وزير التعليم العالي يتوجه لجامعة عين شمس لتفقد المستشفى الميدانى الخاصة باستقبال حالات كورونا.. صور

تفقد اليوم الخميس ، كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و ا. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، المستشفى الميدانى التى تجهزها جامعة عين شمس لإستقبال حالات

الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





جدير بالذكر أنه ، استكمالا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا أصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرار يقتضى بالعمل بثلث القوة حيث يمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحداتها إجازة بالتبادل علي ثلاث دفعات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ وحتي يوم الخميس الموافق ١١ يونية ٢٠٢٠ ، على أن يتم التنسيق بين السادة مديري العموم بالإدارات علي ان يت واجد ثلث القوة خلال كل فترة، وعلي السادة مديري العموم مراعاة صالح العمل ووضع النظام الكفيل لضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه المدة مع مراعاة التبادل المناسب بحيث لا يؤثر علي حسن الأداء وما يتطلب من بيانات وخدمات.



