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أخبار العالم

في ظل كورونا.. السعودية تقرر زيادة عدد المساجد المعتمدة لتخفيف الزحام أثناء الصلاة

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية،  اليوم الخميس، اعتماد 3869 مسجدًا إضافيًا بمناطق مختلفة بالبلاد لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا، بدءًا من يوم غد الجمعة  وحتى إشعار آخر.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية في بيان إن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين في إطار البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتتضمن المساجد الجديدة: الرياض 656، مكة المكرمة 455، المدينة المنورة 165، الشرقية 484، القصيم 205، الجوف 92، عسير 400، الباحة 84، حائل 257، تبوك 74، جازان 816، نجران 60, الحدود الشمالية 121.

وطالبت الوزارة الأئمة في المساجد بضرورة الاستفادة من الخطب التي أعدتها الوزارة بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ والمدرجة عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن وباء كورونا.

وكانت الوزارة قد أصدرت تويجهات بشأن الازدحام في المساجد وقت صلاة الجمعة وتحديد المساجد القريبة والمهيأة لكي تقام فيها صلاة الجمعة.

وأكدت الوزارة على أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، مؤكدة على أن خطبة الجمعة يجب ألا تتجاوز 15 دقيقة متضمنة الصلاة.
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