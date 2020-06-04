وليد عبداللطيف: لو كنت مكان حسام عاشور لاعتزلت في الأهلي

قال وليد صلاح عبداللطيف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إنه لو كان مكان حسام عاشور قائد الأهلي لاعتزل بقميص الفريق الأحمر، لافتا إلى أن فكرة انتقاله إلى الزمالك "ستقضى على تاريخه".
وأضاف عبد اللطيف خلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت: "عاشور قائد تاريخي للنادي الأهلي، أكثر لاعب تُوج ببطولات، لم يُسمع له صوت طوال مشواره الكروي".
وأردف: "ربما أخطأ عاشور بطريقة غير مقصودة لخوفه على المستقبل، ولكن عرض الأهلي له كان ضخما، كان سيحصل على الكثير من الامتيازات بعد اعتزاله، في الوقت ذاته كان على مجلس إدارة الأهلي أن يكون رحيما باللاعب.. لا مانع في معاقبة اللاعب لمخالفة التعليمات ولكن كمجلس إدارة مايخلصش عليه".
وواصل وليد عبد اللطيف: "لا أعتقد أن ينتقل عاشور إلى الزمالك حتى لا يقضي على تاريخه كاملا، وفي نفس الوقت لا أحبذ تعاقد الزمالك معه لكبر سنه على الرغم أنه سيفيد الفريق لخبراته الكبيرة".
جدير بالذكر أن إدارة النادي الأهلي تراجعت عن عرضها الاستثنائي لعاشور بإقامة مباراة اعتزال، وإعداده فنيًا أو إداريًا ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلي تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، بجانب تعاقد قناة النادي معه ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.