حمادة صدقي: عودة النشاط الرياضي تتمثل في استكمال كأس مصر من دون الدوري

قال حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن قرار عودة النشاط الرياضي في مصر سيكون عن طريق استئناف مباريات كأس مصر وليس الدوري الممتاز.









وأضاف صدقي في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "أون سبورت": "أرى أن النشاط الذي سيعود هو مسابقة كأس مصر، وليس الدوري، هذه قراءتي للمشهد الحالي".





وأكد: "الاتجاه يسير نحو طريق إلغاء الدوري، لأكثر من سبب الأول أنه يتبقى الكثير من المباريات بواقع 17 جولة، والثاني أنه كان لابد من لعب الدوري في شهر مايو الماضي، بسبب الارتباطات الإفريقية للفرق ومنتخب مصر والأولمبياد أيضًا".





ننتظر قرار الدولة بشأن عودة النشاط الرياضي، حتى نضع الخطة الفنية". وأوضح: "الأمر صعب للغاية، لكني أرغب في عودة الدوري المصري لأنه في مصلحتي، فأنا أتوقع استئناف مسابقة الكأس بعد تصريحات المسئولين وأبرزهم عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري،





وعن مستحقات اللاعبين، قال: "اتفقنا على جميع الأمور، واللاعبين تنازلوا عن دفعة شهر مايو بواقع 5% وحصلوا على مثلها من الـ15 %".



