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رياضة

حمادة صدقي يكشف موقف سموحة من التدريبات الجماعية ..فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:58 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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حسن العمدة

كشف حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عن عقده جلسة اليوم مع الجهاز الفني للفريق من أجل التجهيز لخوض التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وقال صدقي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "اتخذنا إجراءات إحترازية مع الجهاز الطبي والإداري استعدادا لعودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري، ولا نعلم حتى الآن مصير الدوري سواء باستكماله أو إلغائه".
 
وأضاف: "وضعنا فى اعتبارنا بعض المراكز التى نحتاجها والصفقات التى نسعي لإبرامها ولكن يجب أن نعرف مصير الدوري من أجل البدء فى الخطوات المقبلة".

واقترح حمادة صدقي فى تصريح سابق له بأن تلعب البطولة _ حال إلغائها - الموسم المقبل على مجموعتين وعودة الامور لطبيعتها بدءا من الموسم التالي.

وقرر اتحاد الكرة تعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية.

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