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أخبار العالم

الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:15 م
الأردن يسجل 8 إصابات
الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجل الأردن 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن من بين المصابين 4 حالات لمخالطين من محافظة الزرقاء، وحالة واحدة لأردني قادم من خارج المملكة (بريطانيا)، و3 حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 765 حالة.

وكانت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، أعلنت عن فتح وتشغيل معظم القطاعات والأنشطة والمساجد والنوادي وفق ضوابط صحية بداية من بعد غد السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الإعلام أمجد العضايلة قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "سنسمح بالحركة من 6 صباحا إلى 11 مساء يوميا من بعد غد، مع فتح عدد من القطاعات والأندية وذلك عقب الانتهاء من إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقال العضايلة إن الحكومة قررت فتح المساجد ودور الحضانة والمقاهي والمطاعم والفنادق والنزل السياحي والمواقع السياحية والطيران الداخلي وإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لحركة السيارات اعتبارا من السبت المقبل.

وأكد استمرار إغلاق كل من رياض الأطفال والمدارس والجامعات ودور السينما والحدائق العامة ومدن الألعاب والاماكن الترفيهية وصالات الافراح وبيوت العزاء والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات.

وعن الحظر الشامل، أوضح أن خلال هذه المرحلة سيتم تخفيف حظر التجوال حيث يبدأ من الساعة 6 صباحا إلى 12 مساء، معلنا عن انفراجة عامة في البلاد والسماح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة.
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