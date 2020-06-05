الأمن يضبط 32 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالمنوفية





اسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، لحيازته 32000 قطعة كمامة طبية معبأة داخل عبوات مغلفة "منتج نهائى، تحت التجهيز"، و 354 قطعة أقمشة، بكر خيوط، ماكينة خياطة، و17000 ملصق مستلزمات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الآدمى، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.









ةذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .