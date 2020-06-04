بعد تجديد الثقة.. ننشر السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة قنا

، والتي تضمنت تجديد الثقة، في





وشغل منصب إدارة محو الأمية بالمراغة لمدة عام حتى 1999، ثم مدير إدارة محو الأمية بأخميم من عام 1999:12/3/2002 رئيسا لقرية الكولة من 12/3/2002:11/1/2003، وخلال فترة عمله فى الكولا استطاع تنفيذ العديد من قرارات الإزالة والتعديات على أملاك الدولة.





ثم صدر قرار تعيينه رئيسا لقرية نيدة من عام 2003:2004 ، وحصلت قرية نيدة فى ذلك الوقت على أجمل قرية بسوهاج.





وفى عام 2006:2004 صدر قرار تعيينه مساعد رئيس حى غرب سوهاج ، ثم قائما بأعمال رئيس خى غرب من 27/7/2006:21/11/2006 ، ثم نائبا لرئيس مركز البلينا من2006/2008 ، ثم رئيس مركز المنشاة من 2008:2011، ثم رئيسا لمركز طما من 2011:2014 ، ثم رئيسا لحى شرق سوهاج من10/8/2014:23/11/2014، ثم رئيس مركز ومدينة أخميم من 2014:2016.





وفى 27/1/2016 صدر قرار رقم 23 فى سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج وفى 13/11/2016صدر القرار رقم 347سكرتير عام مساعد محافظة قنا وفى 6/7/2017 صدر القرار رقم 296سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج.





وأخيرًا صدر القرار رقم 506 فى 4/9/2018 سكرتير عام محافظة قنا .