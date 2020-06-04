بعد تجديد الثقة.. ننشر السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة قنا

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية، والتي تضمنت تجديد الثقة، في المحاسب كمال شلبي سكرتيرا عاما لمحافظة قنا.
وتخرج المحاسب كمال محمد على مصطفى شلبي من كلية التجارة شعبة عامة عام 1988 من مواليد 7/8/1963، وبدأ تعينه في 3/11/1994 كأخصائى تمويل ومحاسبة بفرع محو الأمية من عام 1994 حتى عام 1998.
وشغل منصب إدارة محو الأمية بالمراغة لمدة عام حتى 1999، ثم مدير إدارة محو الأمية بأخميم من عام 1999:12/3/2002 رئيسا لقرية الكولة من 12/3/2002:11/1/2003، وخلال فترة عمله فى الكولا استطاع تنفيذ العديد من قرارات الإزالة والتعديات على أملاك الدولة.
ثم صدر قرار تعيينه رئيسا لقرية نيدة من عام 2003:2004 ، وحصلت قرية نيدة فى ذلك الوقت على أجمل قرية بسوهاج.
وفى عام 2006:2004 صدر قرار تعيينه مساعد رئيس حى غرب سوهاج ، ثم قائما بأعمال رئيس خى غرب من 27/7/2006:21/11/2006 ، ثم نائبا لرئيس مركز البلينا من2006/2008 ، ثم رئيس مركز المنشاة من 2008:2011، ثم رئيسا لمركز طما من 2011:2014 ، ثم رئيسا لحى شرق سوهاج من10/8/2014:23/11/2014، ثم رئيس مركز ومدينة أخميم من 2014:2016.
وفى 27/1/2016 صدر قرار رقم 23 فى سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج وفى 13/11/2016صدر القرار رقم 347سكرتير عام مساعد محافظة قنا وفى 6/7/2017 صدر القرار رقم 296سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج.
وأخيرًا صدر القرار رقم 506 فى 4/9/2018 سكرتير عام محافظة قنا .