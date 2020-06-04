أخبار الفن.. أول تعليق من أسرة شيرين عبد الوهاب على خلافها مع زوجها.. أحمد فلوكس يتعرض لوعكة صحية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.





اطمنوا هما في بيتهم | شقيق شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع زوجها: شائعة



نفى محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخبار المتداولة عن وقوع مشادة بين شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب وتدخل المطرب أحمد سعد بينهما.





مؤلف مسلسل النهاية يعد بجزء ثان

أكد المؤلف عمرو سمير عاطف أنه بصدد التحضير لجزء 2 من مسلسل النهاية بعد النجاح الذي حققه في موسم رمضان الماضي.



مناوشات كروية.. المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي يعتذر لجماهير الأهلي

حرص الناقد أحمد شوقي على توضيح موقفه بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها على موقع تويتر، على خلفية تعيينة مديرا فنيا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونشر ما أشبه ببيان عبر صفحته جاء فيه:





أحمد السبكي يعلن تعاونه مع ياسمين عبد العزيز في فيلم جديد

كشف المنتج أحمد السبكى ، عن تعاونه مع النجمة ياسمين عبد العزيز فى عمل قادم، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".





وعكة صحية مفاجئة.. حجز أحمد فلوكس بأحد مستشفيات القاهرة .. صور

منذ ساعات قليلة تم حجز الفنان أحمد فلوكس بإحدى المستشفيات بالقاهرة بمنطقة الزمالك لتعرضه وعكة صحية مفاجئة، بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية بعمله لمدة ساعات طويلة وايضا اجهاد نفسي وعصبي بشركته الجديدة لمدة ٢٠ ساعة باليوم وهذا بوصف الدكتور المتابع لحالته الصحية، والذي قرر حجزه بالمستشفي لحين الاطمئنان علي صحته لطي يخرج لبيته وطلب منه بشدة الراحه لمدة أسبوع علي الاقل والنوم وقت كافي في اليوم والاكل بشكل منتظم.