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فن

اطمنوا هما في بيتهم | شقيق شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع زوجها: شائعة

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:44 م
حسام حبيب - شيرين
حسام حبيب - شيرين عبد الوهاب
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نفى محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخبار المتداولة عن وقوع مشادة بين شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب وتدخل المطرب أحمد سعد بينهما.

وكتب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيله كورونا ونخلص منه يارب".

من جانبه أغلق الفنان أحمد سعد هاتفه في محاولة منه لعدم الإنزلاق للتعليق على الأمر.

وفي سياق آخر حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة بعد فترة من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".

يذكر أن أحدث ألبومات شيرين عبد الوهاب، ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.



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