اطمنوا هما في بيتهم | شقيق شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع زوجها: شائعة

نفى محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخبار المتداولة عن وقوع مشادة بين شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب وتدخل المطرب أحمد سعد بينهما.
وكتب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيله كورونا ونخلص منه يارب".
وكتب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيله كورونا ونخلص منه يارب".
من جانبه أغلق الفنان أحمد سعد هاتفه في محاولة منه لعدم الإنزلاق للتعليق على الأمر.
حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يارب 🤣🤣 @hossamhabib @sherine pic.twitter.com/cy2T7FN3Id— Mohamed Abd Elwahab (@mohkong1212) June 4, 2020
June 4, 2020