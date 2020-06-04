اطمنوا هما في بيتهم | شقيق شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع زوجها: شائعة

يذكر أن أحدث ألبومات شيرين عبد الوهاب، ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.



