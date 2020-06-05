صحف الإمارات اليوم.. علاج كورونا سيخرج من مصر.. البرازيل تسجل ثالث أعلى حصيلة وفيات في العالم بـ كوفيد 19.. ترامب يشكر إيران.. واعتقال قتلة جورج فلويد يهدئ الشارع الأمريكي

سياحة دبي: استقبال السياح قريبا ضمن المرحلة الثانية لفتح الأسواق

الصين تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترامب: شكرًا إيران.. التوصل إلى اتّفاق أمر ممكن

اعتقال «قتلة فلويد» يهدئ الشارع الأمريكي





تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، كان على رأسها عودة الحياة إلى طبيعتها مجددا في عدد من الدول وتخفيف القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن مستجدات الوضع في أمريكا.





محليًا، أعلن المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إن الإمارة مستعدة وجاهزة للانطلاق إلى المرحلة الجديدة للترحيب بضيوفها مجددًا خلال الفترة المقبلة.





وأشار المري إلى أن المرحلة الثانية لإعادة فتح السوق السياحية ستبدأ قريبًا، وتتمثل في استقبال الزوار الذين سيزورون عائلاتهم أو لديهم اجتماعات، على أن تبدأ السياحة الترفيهية من بعض الدول.





وفي الشأن المصري، سلطت صحيفة "البيان" الضوء على ما قاله رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا" بوزارة الصحة والسكان المصرية حسام حسني، والذي أكد أن أطباء مصر هم أقوى أطباء في العالم، معربًا عن ثقته بأن علاج مرض «كورونا» سيخرج من مصر.





وأضاف حسني أن منظمة الصحة العالمية أعادت النظر في استخدام دواء هيدروكسي كلوركين لعلاج «كورونا»، رغم أنها منذ فترة، قررت إلغاءه، في حين أصرت مصر على استمرار هذا العقار في علاج مرضى «كورونا»، موضّحًا أن هذا يدل على براعة الأطقم الطبية في مصر، وبرتوكول العلاج المصري.



وفي الشأن العربي، قالت صحيفة "البيان" إن المملكة العربية السعودية بدت هذه الفترة، في كامل نشاطها، ودبت الحركة إلى طبيعتها من جديد في أوصال كافة المدن، في مختلف أنحاء المناطق ومحافظات السعودية، ما عدا منطقة المكرمة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها.





وشهدت الطرق والميادين حركة مرورية كثيفة جدًا، وامتدت طوابير السيارات على امتداد الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين في جميع أنحاء المملكة.





وشهد كورنيش كل من جدة والمنطقة الشرقية إقبالًا كبيرًا من السعوديين والمقيمين، وذلك بفعل السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية.





كما بدأت وتيرة الحياة الطبيعية تعود في العالم العربي، فأعلن الأزهر الشريف، إقامة صلاة الجمعة اليوم، في الجامع الأزهر، بحضور أئمة الجامع والعاملين فيه، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من الوباء، بينما أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، فتح غالبية القطاعات، ومنها المساجد والمطاعم والأندية والمواقع السياحية والطيران الداخلي والفنادق، وفق ضوابط صحية، بداية من يوم غدٍ، السبت، في حين شرعت تونس في المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه، والتي ستتواصل حتى 14 يونيو الجاري.





وفي الشأن العالمي، أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن السلطات الصحية في الصين، أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين صينيين قادمين من الخارج.





كما أكدت السلطات، عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





ومن الصحيفة نفسها، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 34 ألفًا في البرازيل، لتصبح ثالث أعلى نسبة في العالم، متجاوزة بذلك عدد الوفيات في إيطاليا، وفقًا لأرقام رسمية صادرة الخميس.





وذكرت وزارة الصحة أن البرازيل سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا من الوفيات جراء الفيروس بلغ 1473 وفاة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيّات في البلاد إلى 34,021 من أصل 614,941 إصابة.





وسجّلت إيطاليا من جهتها 33,689 وفاة من أصل 234,013 إصابة.





ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه شكرا إيران لإطلاقها سراح الجندي السابق في البحرية مايكل وايت الذي كانت تحتجزه، معتبرًا أنّ هذا الإفراج يُظهر إمكان إبرام اتّفاق بين العدوين اللدودين.





وكتب ترامب على«تويتر» «شكرًا إيران، هذا يُظهر أنّ التوصّل إلى اتّفاق أمر ممكن».





وكشف ترامب أنّه تحادث هاتفيًّا مع وايت الذي غادر طهران على متن طائرة الخميس بعد احتجازه لعامين في إيران.





وأطلقت الولايات المتحدة من جهتها سراح إيرانيَّين محتجزَين لديها هذا الأسبوع.





أما صحيفة "الخليج" فسلطت الضوء على الوضع في الولايات المتحدة خاصة بعد مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد، فاتهمت النيابة العامة الأمريكية ثلاثة ضباط آخرين من شرطة مدينة مينيابوليس بالتسبب بوفاة جورج فلويد، ووجهت اتهامات جديدة أكثر صرامة ضد الضابط المتسبب المباشر، لتتحقق بذلك مطالب المتظاهرين الذين ملأوا الشوارع في كافة المدن والولايات الأمريكية من الساحل للساحل خلال أكثر من أسبوع.





وتم توجيه أخطر تهمة ضد ديريك تشوفين الذي تم تصويره في مقطع فيديو يضغط بركبته على عنق فلويد، ويجب عليه الآن الدفاع عن نفسه ضد اتهامه بالقتل من الدرجة الثانية.





فيما اتهم الضباط الثلاثة الآخرين في الموقع للمرة الأولى بالمساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية، والقتل الخطأ من الدرجة الثانية، كما تم طرد الأربعة جميعًا من الخدمة. وبعد إدانتهم، يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا.



