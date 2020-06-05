صوتك مسموع.. وزير التنمية المحلية: تلقينا 1521 شكوى ونجحنا في حل 1112

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة " صوتك مسموع " خلال شهر مايو 2020 لحل شكاوي المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وسرعة الإستجابة لها.





وقال شعراوي إن عدد الرسائل التى وردت إلى المبادرة خلال شهر مايو بلغت حوالى ١٠١٦٦ رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على فيسبوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل ، تضمنت تلك الرسائل 1521 شكوى ، وتم الرد على 1112 منها بنسبة 73 % وجارى حل 409 شكوي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات .





وأضاف شعراوى أن مبادرة " صوتك مسموع " تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى أبريل الماضى أكثر من 151ألف و 378 رسالة منها 34 ألف و418 شكوي وتم حل 32 ألف و901 شكوى بنسبة 95.9 % وجارى حل باقى الشكاوى.





وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير إلى إن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى خلال شهر مايو هى ( مطروح – القليوبية – أسوان – المنيا – أسيوط – الدقهلية - الغربية ) ، كما أكد التقرير تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر مايو ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 832 شكوى والإشغالات 417 شكوى ومخالفات البناء 151 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 75 شكوى والفساد 46 شكوي.





وشدد وزير التنمية المحلية ، على اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التي تتعلق بمحاور مبادرة صوتك مسموع وهى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات ، مؤكدًا سعى الوزارة الدائم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .



