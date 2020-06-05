AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

صوتك مسموع.. وزير التنمية المحلية: تلقينا 1521 شكوى ونجحنا في حل 1112

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:40 ص
مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع
Advertisements
ايمان البكش
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة " صوتك مسموع " خلال شهر مايو 2020 لحل شكاوي المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وسرعة الإستجابة لها.

وقال شعراوي إن عدد الرسائل التى وردت إلى المبادرة خلال شهر مايو بلغت حوالى ١٠١٦٦ رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على فيسبوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل ،  تضمنت تلك الرسائل 1521 شكوى ، وتم الرد على 1112 منها بنسبة 73 % وجارى حل 409 شكوي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات  .

وأضاف شعراوى أن مبادرة " صوتك مسموع " تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى أبريل الماضى أكثر من 151ألف و 378 رسالة منها 34 ألف و418 شكوي وتم حل 32 ألف و901 شكوى بنسبة 95.9 % وجارى حل باقى الشكاوى.

وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير إلى إن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى خلال شهر مايو هى ( مطروح – القليوبية – أسوان – المنيا – أسيوط – الدقهلية - الغربية )  ، كما أكد التقرير تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر مايو ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 832 شكوى والإشغالات 417 شكوى ومخالفات البناء 151 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 75 شكوى والفساد 46 شكوي.

وشدد وزير التنمية المحلية ، على اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التي تتعلق بمحاور مبادرة صوتك مسموع وهى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات ، مؤكدًا سعى الوزارة الدائم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .

وأشار شعراوى إلى أن جميع العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات يبذلون أقصى جهدهم لخدمة المواطن وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

تعرف على الطريقة السريعة للإبلاغ عن المخالفات وحل المشاكل

التنمية المحلية تنجح في التصدي بحزم لمخالفات البناء.. إحباط محاولات استغلال الظروف الراهنة في البلاد من جانب ضعاف النفوس .. واستقبال الشكاوى من خلال مبادرة "صوتك مسموع" طوال ٢٤ ساعة

شعراوى : تلقينا 13 ألف رسالة تضمنت 2035 شكوي و نجحنا في حل 77 % منها

لمواجهة كورونا.. 6 مخالفات تتلقاها مبادرة صوتك مسموع

منذ بداية كورونا.. خالد قاسم: 8459 شكوى تلقتها التنمية المحلية حتى مايو الماضى

ترشيحاتنا

سمحت بالكمامة القماش.. ارتداء أقنعة الوجه إجباريا في بريطانيا بعد 10 أيام.. فيديو وصور

بعد إجرائه عملية جراحية.. إنجي علي تطلب من الجمهور الدعاء لـ أشرف زكي

فضل قراءة آخر 10 آيات من سورة الكهف يوم الجمعة

عمرك ما سبت حد في محنة .. أحمد زاهر يوجه رسالة دعم لـ أشرف زكي

الأمير تشارلز يفتقد أحفاده الأربعة في حظر كورونا: أود احتضانهم.. فيديو وصور

دون تكاليف.. 5 طرق طبيعية لـ علاج تورم القدمين فى دقائق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الخصم.. 2966 ريالا سعوديا سعر فستان إليسا فى حفلها الأونلاين

ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور