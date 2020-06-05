الفيوم تواصل حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم بإشراف الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة استمرار جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية ، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال الحملات التي تنظمها مديرية أمن الفيوم بقيادة اللواء عادل الطحلاوي مدير امن الفيوم .





يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتشديد المتابعة المستمرة لرصد أى محاولات تستغل انشغال أجهزة الدولة في التعامل مع أزمة وباء فيروس "كورونا المُستجد" والقيام بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والتعامل معها بكل حزم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة المخالفات في مهدها.

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و قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه وقوات شرطة مركز اطسا بقيادة العميد أسامة ابوالليل مأمور المركز بتنفيذ الحمله المكبره لإزالة عدد ٤ حالات تعدي على الأرض الزراعية بمركز اطسا بمساحة ٣ قيراط منهم ٣ حالات تابع زمام ناحية دفنو والأخيرة بناحية حشمت إصلاح زراعي بوجود الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا ومديري الجمعيات الزراعيه وبحضور المهندس علي مشرف رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة ومديري الجمعيات الزراعية.





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بتنفيذ حاله تعدى ناحيه زيد حوض سعد البحيرى علي مساحه 2 سهم.



