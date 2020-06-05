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ثقافة

الأعلى للثقافة ينعى رئيس إدارة الشئون الأدبية بالمجلس بعد إصابته بكورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:01 م
عبد الرحمن حجازى
عبد الرحمن حجازى
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طارق موسى
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ من الحزن والآسى ينعي المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الدكتور عبد الرحمن حجازي رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة الذي وافته المنية فجر اليوم متأثرا بإصابته  بفيروس الكورونا المستجد . 

وقال  الدكتور هشام عزميعبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى  الفيس بوك:"بكل مشاعر الحزن والأسى .. أنعى الدكتور عبد الرحمن حجازي ... رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة ... الذي وافته المنية فجر اليوم لقد فقد المجلس الأعلى برحيل الدكتور عبد الرحمن نموذجا متفردا للخلق الرفيع والالتزام والأخلاص وتقديس العمل ..نسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته .. و ان يشمله بفيض مغفرته .. وأن يسكنه فسيح جناته..إنا لله وإنا إلية راجعون" . 

وجدير بالذكر أن الدكتور حجازي أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى المستشفى إلا أن حالته الصحية تدهورت مما أدى إلى وفاته على الفور. 

وقبل الوفاة أعلن الدكتور حجازي عن أسماء الحاصلين على منح التفرغ للمبدعين المتميزين الذين ترقى أعمالهم الإبداعبة للمستوى المطلوب اعتبارا من أول يوليو 2019 حتى آخر يونيو 2020، وذلك بعد موافقة وزيرة الثقافة.
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