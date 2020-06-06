صحة الغربية: إصابة مراقب صحي وزوجته بـ كورونا وإيداعهما العزل الصحي

افادت مصادر داخل مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن إصابة مراقب صحى بالإدارة الصحية أول المحلة وزوجته بفيروس كورونا المستجد فضلا عن الزامهما بالعزل الصحي المنزلي ،مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والأدوية لهم وتأكد من إصابتهما بالفيروس بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة لهما.
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في المقابل اكد الدكتور متولى المكاكي مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية أول المحلة ، أن المراقب يدعى " ا. ز " تعرض الاصابه بفيروس كورونا نتيجة عمله حيث إنه من فريق الطب الوقائي والترصد بالإدارة الصحية ، وشعر وزوجته منذ أيام بأعراض ضيق في التنفس، وقام بإجراء مسحة كورونا وثبت إيجابية التحليل لهما.
وأشار "المكاكي " أن المصابين يخضعان حاليا للعزل داخل المنزل وملتزمين ببروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة.
وأشار المكاكي أن الزوجين حالتهما الصحية مستقرة كما تم توفير الرعايه الصحيه والعلاجية الكامله لهما .
كما تم حصر عدد المخالطين لهما لعزلهم عزلا منزليا لمنع انتشار العدوى خلال المرحله المقبلة حفاظا على ارواح المواطنين.