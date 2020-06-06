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رياضة

حال إلغاء الدوري.. المقاولون يطالب بلقب الوصيف والمشاركة فى أبطال أفريقيا.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 01:31 ص
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
قال محمد عادل، المشرف على الكرة بـ المقاولون العرب، إن ذئاب الجبل يطالب بحقه فى التمثيل الأفريقي، حال إلغاء الموسم الحالى.

وأضاف محمد عادل ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت، على قناة « صدى البلد»، أن ناديه لن يفرط في حقوقه بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، حال إلغاء الموسم، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني، كما أنه صرف الكثير من الأموال وبذل جهدًا كبيرًا حتى يصل لهذه المكانة.


أوضح محمد عادل، إن إدارة ناديه، ترفض تكرار ماحدث معه فى البطولة العربية، بعدما كان خامس الدوري فى الموسم الماضي وتم اختيار الاتحاد السكندري والإسماعيلي بدون مبرر للمشاركة في البطولة، مؤكدا رفضه أن يكون المبرر جماهيرية الدراويش وزعيم الثغر، مؤكدًا أن المقاولون العرب، محبوب من كل الجماهير ولا يقل عن أي فريق آخر.

كما استبعد توقيع لاعب المقاولون العرب، طاهر محمد طاهر، لنادي الزمالك، للإنضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

واختتم إن اللاعب طاهر محمد طاهر مدد تعاقده مع الذئاب لمدة 3 مواسم على بياض، موضحا أن  مصدر هذه الأنباء التى تتصدر وسائل الإعلام هم وكلاء اللاعبين.
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