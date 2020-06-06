الحديث عن المدرب الجديد سابق لأوانه.. رئيس أسوان: مجدي عبد العاطي استقال عبر الواتس اب..فيديو

كشف أحمد سليمان رئيس مجلس ادارة نادي اسوان عن كواليس استقالة مجدي عبد العاطي من قيادة الفريق مشددا ان مجدي عبد العاطي قدم استقالته على جروب النادي على تطبيق " واتس اب "
واضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن هناك غضب في النادي بسبب اعلان عبد العاطي استقالته على حسابه بـ (فيس بوك) دون الرجوع للإدارة مشددا أن النادي سدد جزء من مستحقات اللاعبين خلال شهر أبريل.
وتابع أن مجلس إدارة أسوان سيناقش استقالة عبد العاطي في أول جلسة قادمة مشددا ان الحديث عن خليفة عبد العاطي سابق لأوانه
أسوان سيلتزم بقرار الدولة بخصوص عودة النشاط من عدمه.
أما عن امكانية الغاء بطولة الدوري او استئنافها فأكد أنه "من سيتحمل تكاليف البروتوكول الطبي حال عودة النشاط؟ " مشددا أنه لابد من وجود نقاش جاد بين الأندية والاتحاد قبل حسم مصير النشاط الكروي.
وتابع أن أسوان تحمل فوق طاقته ماديا لوجود لاعبيه في معسكر دائم طوال الموسم.
واختتم مؤكد ان القرار الأفضل هو الغاء الدوري وانطلاق الموسم الجديد في سبتمبر.