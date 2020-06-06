الحديث عن المدرب الجديد سابق لأوانه.. رئيس أسوان: مجدي عبد العاطي استقال عبر الواتس اب..فيديو

كشف أحمد سليمان رئيس مجلس ادارة نادي اسوان عن كواليس استقالة مجدي عبد العاطي من قيادة الفريق مشددا ان مجدي عبد العاطي قدم استقالته على جروب النادي على تطبيق " واتس اب "





واضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن هناك غضب في النادي بسبب اعلان عبد العاطي استقالته على حسابه بـ (فيس بوك) دون الرجوع للإدارة مشددا أن النادي سدد جزء من مستحقات اللاعبين خلال شهر أبريل.





الحديث عن خليفة عبد العاطي سابق لأوانه وتابع أن مجلس إدارة أسوان سيناقش استقالة عبد العاطي في أول جلسة قادمة مشددا ان

أسوان سيلتزم بقرار الدولة بخصوص عودة النشاط من عدمه.









لابد من وجود نقاش جاد بين الأندية والاتحاد قبل حسم مصير النشاط الكروي. أما عن امكانية الغاء بطولة الدوري او استئنافها فأكد أنه "من سيتحمل تكاليف البروتوكول الطبي حال عودة النشاط؟ " مشددا أنه





وتابع أن أسوان تحمل فوق طاقته ماديا لوجود لاعبيه في معسكر دائم طوال الموسم.



