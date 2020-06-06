المستشار القانوني للأهلي: استقلت للرد على مرتضى بقوة.. والخطيب طالبني بالصمت.. فيديو

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه سيرد على تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك خلال ساعات بعد ترك منصبه وتقديم استقالته.
وقال عثمان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، "علاقتي بمرتضى منصور ليست عابرة وتمتد منذ 31 عاما، وسأرد على التجاوزات خلال ساعات".
وأكمل : "مرتضى منصور يرى أنه فوق القانون وهذا الكلام غير صحيح، وكيف لمجرد رفع قضية ضده أصبحت شيطان، سأرد عليه بقوة"
وأضاف : "مجلس الأهلي طلب بعدم الرد كالمعتاد، لكن قلت لهم بأني غير متقبل ذلك ويجب التوضيح للناس والرد على هذه التجاوزات".
وأتم:"الأهلي بيتي لكن عندي قضية شخصية ثم بعد ذلك سنرى ما سيحدث".