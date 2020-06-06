المستشار القانوني للأهلي: استقلت للرد على مرتضى بقوة.. والخطيب طالبني بالصمت.. فيديو

أخبار الزمالك| فرجاني ساسي يرفض الرحيل.. وقائد الصفاقسي وحسام عاشور يقتربان من القلعة البيضاء.. وأوناجم مطلوب في الوحدة السعودي.. واهتمام أوروبي بـ مهاجم الفريق