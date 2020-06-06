مصر تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين.. والصحة العالمية تؤكد: نهاية الوباء لم تأت بعد.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تعلن تسجيل 1348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تعيد تشديد الإجراءات الاحترازية في جدة

الإمارات تتوسع في فحوصات كورونا وحالات الشفاء تفوق الإصابات

قيس سعيد: الحل في ليبيا داخلي.. ولن نكون جبهة خلفية لأي طرف









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الوطن" بيان وزارة الصحة المصرية، بشأن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، مضيفة أن تلك التجربة تم العمل بها في إطار جهود مصر لإيجاد خطوط علاجية، وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بالفيروس.





وقالت الوزارة إنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين لبعض مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.





وأفادت "الأنباء" بأن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 40 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا في البلاد إلى 31 ألفًا و115 حالة إصابة، بينما بلغت أعداد الوفيات 1166 حالة وفاة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزارة الصحة الكويتية أعلنت عن شفاء 1054 حالة من المصابين بفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 18277.





وقالت إنه تم تسجيل 723 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 30644 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الجمعة 244 حالة.





وذكرت "القبس" أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوما تبدأ اليوم السبت، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تشمل ‏منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرا إلى السادسة صباحا‏، وتعليق أداء الصلوات في المساجد‏، وتعليق الحضور إلى مقار العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.





وأشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 31 وفاة بالإضافة إلى 2591 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى و95748 والوفيات إلى 642 حالة.





وأفادت "الراي" بأن وزارة الصحة ووقابة المتجمع في الإمارات، أعلنت عن إجرائها أكثر من 44 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، لافتة إلى تسجيل 624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 765 مريضا.





في سياق آخر، نقلت "الأنباء" عن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قوله إنه يرفض أي تقسيم للدولة الليبية، مشددا على أن تونس "لن تكون جبهة خلفية لأي طرف" فيما يتعلق بالأزمة الليبية.





وذكرت "الجريدة" أن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن أن 6 طائرات تركية مسيرة استهدفت قوات الجيش الليبي في ترهونة، بالإضافة إلى القصف بالمدفعية الثقيلة، في منطقة مليئة بالمدنيين، مما دفع القيادة العامة لاتخاذ قرار التراجع إلى مشارف ترهونة.





وأضاف: "لن نتمكن من الدفاع عن القوات أثناء وجودها في ترهونة، وسيعرض هذا أيضا المدينة للدمار بسبب قصف الطائرات التركية المسيرة المكثف".





دوليًا، ذكرت "الوطن" أن منظمة الصحة العالمية، أكدت إن بعض الدول تشهد زيادات طفيفة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود العزل، مضيفة أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس، لافتةً إلى أن بؤرة الجائحة تتمركز حاليا في أمريكا الوسطى والجنوبية والشمالية وخصوصا الولايات المتحدة، وأن الجائحة لم تنته بعد.







