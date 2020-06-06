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تعليم

للاستفادة من خبرة الكلية.. توقيع بروتوكول تعاون بين هندسة المنصورة وري الدقهلية

السبت 06/يونيو/2020 - 11:17 ص
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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همت الحسينى
وقعت كلية الهندسة جامعة المنصورة بروتوكول تعاون مع الإدارة المركزية للري بمحافظة الدقهلية التابعة لوزارة الري، وذلك في إطار تفعيل دور المجلس الصناعي الاستشاري بكلية الهندسة، والذي يهدف إلى خلق مجالات تعاون بين الجامعة والصناعة وتقليل الفجوة بين الحياة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.



جاء ذلك فى  حضور الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والمهندس عبد الفتاح جابر علي الباز، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالدقهلية، كما تم توقيع بروتوكول مماثل بين كلية الهندسة والإدارة المركزية للموارد المائية بمحافظتي دمياط وبورسعيد بحضور المهندس نادي سمير جرجس، وكيل وزارة الري والموارد المائية بمحافظة دمياط وبورسعيد، وذلك في حضور كل من الدكتور ثروت سرحان، رئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا، والدكتور محمد صبري سراية، مستشار عميد الكلية للأنشطة الطلابية، ووكيل نقابة المهندسين بالدقهلية وعدد من المسئولين بالإدارة المركزية للموارد المائية بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد.


فيما يهدف البروتوكول إلى اعتبار مركز الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة هو بيت الخبرة لوزارة الري بمحافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومركز الخدمات الفنية والعلمية والمعملية هو المرجع في عمل الاختبارات والمشاركة في المشـروعات القومية التي تنفذها وزارة الري بالمحافظات الثلاثة.


كما يسمح البروتوكول بمشاركة الخبراء من الجانبين بوزارة الري بالمحافظات الثلاثة في العملية التعليمية والمشاريع الطلابية، والإشراف على الرسائل العلمية، وذلك تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 والتي من أهم محاورها التنمية المستدامة وتشجيع التكامل بين الكيانات الأكاديمية وقطاع الأعمال، حيث يؤدي هذا إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتأهيل الكوادر البشرية.


وبناءً على هذا البروتوكول، تقوم وزارة الري والموارد المالية بمحافظات الوجه البحري بإسناد جميع الأعمال بالأمر المباشر إلى كلية الهندسة جامعة المنصورة متمثلة في مركز الدراسات والاستشارات ومركز الخدمات العلمية والفنية طبقا للمادة ٧٨ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.


جدير بالذكر أن كلية الهندسة قد قامت بإجراء العديد من بروتوكولات التعاون، وذلك كثمرة مباشرة للدور الكبير الذي يقوم به المجلس الصناعي الاستشاري برئاسة الأستاذ دكتور عابد نصر عجور، حيث يقوم عميد الكلية ورئيس المجلس الصناعي الاستشاري بزيارة العديد من الوزارات والكيانات الصناعية لتنمية وتأصيل مبادرة "جامعتك مصنعك ومصنعك جامعتك".
للاستفادة من خبرة الكلية.. توقيع بروتوكول تعاون بين هندسة المنصورة وري الدقهلية
للاستفادة من خبرة الكلية.. توقيع بروتوكول تعاون بين هندسة المنصورة وري الدقهلية
للاستفادة من خبرة الكلية.. توقيع بروتوكول تعاون بين هندسة المنصورة وري الدقهلية
للاستفادة من خبرة الكلية.. توقيع بروتوكول تعاون بين هندسة المنصورة وري الدقهلية
للاستفادة من خبرة الكلية.. توقيع بروتوكول تعاون بين هندسة المنصورة وري الدقهلية
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