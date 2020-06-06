تعرف على حالة الطرق بالقاهرة من خلال نشرة المرور الصباحية

تشهد معظم محاور القاهرة الحيوية سيولة مرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير.









وقال مصدر أمنى بمرور القاهرة إن رجال المرور بالعاصمة يواصلون حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



