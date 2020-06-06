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حوادث

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة من خلال نشرة المرور الصباحية

السبت 06/يونيو/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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محمد صبري
تشهد معظم محاور القاهرة الحيوية سيولة مرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير.


وقال مصدر أمنى بمرور القاهرة إن رجال المرور بالعاصمة يواصلون حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء أصدر السبت الماضى حزمة من القرارات، من بينها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى جميع أنواع مركبات الأجرة فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.


ولفت إلى أن هناك تعليمات لجميع رؤساء وحدات المرور بمنع أى مواطن من الدخول إلى الوحدة لإنهاء إجراءات التراخيص، إلا إذا كان مرتديا كمامة طبية، مع ترك مسافة آمنة بين المواطنين ومنع التزاحم داخل الوحدات.


تأتى تلك الإجراءات فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
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