محسن صبري: ردود الأفعال عن مشهد ضربي لـ عشماوي في مسلسل الاختيار فاقت توقعاتي

قال الفنان محسن صبري أحد نجوم مسلسل الاختيار إنه لم يكن يتوقع أن مشهد العنف ضد نجله "هشام عشماوي" في أحد المشهدين سوف ينتشر بهذا الشكل بين الجمهور.
وأضاف الفنان محسن صبري خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية تن، أنه لم يكن يدرك أن مشهد العنف ضد ابنه في المسلسل سيستخدم كمرجعية لتحذير الآباء من العنف ضد أطفالهم في البرامج الدينية.
وأشار صبري إلى أن بعد ذلك الصدى الواسع لدوره في الاختيار، قام بوضع منشور على فيس بوك الخاص به يشكر فيه المخرج بيتر ميمي، على الدور.
وأوضح صبري أن أحد العاملين في المسلسل عندما رآه منزعجا من حجم المشهد، قال له "نجوم مصر كلها جاية تعمل مشهد".
وتابع: أن صديقه الذي عرض عليه المشهد كان أحد زملائه في الورشة الفنية، قال له إن هذا الدور بمثابة تكريم، بالإضافة إلى أن المخرج بيتر ميمي رأى فيه أكثر شخص مناسب للدور.