محسن صبري: ردود الأفعال عن مشهد ضربي لـ عشماوي في مسلسل الاختيار فاقت توقعاتي

وأضاف الفنان محسن صبري خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية تن، أنه لم يكن يدرك أن مشهد العنف ضد ابنه في المسلسل سيستخدم كمرجعية لتحذير الآباء من العنف ضد أطفالهم في البرامج الدينية.

وأوضح صبري أن أحد العاملين في المسلسل عندما رآه منزعجا من حجم المشهد، قال له "نجوم مصر كلها جاية تعمل مشهد".





وتابع: أن صديقه الذي عرض عليه المشهد كان أحد زملائه في الورشة الفنية، قال له إن هذا الدور بمثابة تكريم، بالإضافة إلى أن المخرج بيتر ميمي رأى فيه أكثر شخص مناسب للدور.